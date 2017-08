Mielipide

Pokémon-pelaajat pyörivät riesana taloyhtiömme pihalla

Pokémonit olisivat jo saaneet kuolla ja tulla kuopatuiksi, mutta kun ei. Taloyhtiömme Martinlaakson Raiviosuonmäellä kärsii Pokémon Go -pelaajien ryntäyksistä yksityisille pihoillemme, joilla sijaitsee Pokémon-keskuksia tai mitä ne lienevätkään. Siinä on kuulemma sitten erilaisia örkkejä, joita ottaa kiinni.



Pelaajat tulevat kuin rottalauma aina illansuussa taikka myöhemminkin. He valtaavat pihat ja ajavat mopoilla tai jopa autoilla paikalle vieden samalla asukkaan parkkipaikan siksi aikaa. Siinä sitten melutaan ja häiritään asukkaita, kun 20–30 asian harrastajaa on koolla.



Meillä on parvekeremontti meneillään, emmekä tarvitsisi enää muita häiriötekijöitä. Taloyhtiössämme on tämän vuoksi tapahtunut useasti erilaista ilkivaltaa. Toivon, että ne, jotka vastaavat näistä Pokémon-keskuksista, poistavat heti pihamme pelikartalta.



Leena Lauren



eläkeläinen, Vantaa