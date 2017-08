Mielipide

Naisena en ole koskaan kokenut vähättelyä – koen, että saan Suomessa erinomaista kohtelua nimenomaan sukupuole

Mielipidesivuilla on käyty keskustelua naisvihasta ja naisten vähättelystä. Hämmästelen aina uudelleen, kuinka erilaisia naisten kokemukset voivatkin olla.



En ole kokenut suomalaisessa yhteiskunnassa koskaan enkä kertaakaan vähättelyä tai vihamielistä kohtelua sukupuoleni vuoksi. Koskaan kukaan ei ole vähätellyt näkemyksiäni tai ­ansioitani, ei työ- eikä yksityis­elämässä. Minua ei ole myöskään koskaan tytötelty tai kohdeltu muulla tavoin epäoikeudenmukaisesti. Päinvastoin koen, että saan Suomessa erinomaista kohtelua nimenomaan sukupuoleni vuoksi.



Ennemminkin koen suoma­laisen yhteiskunnan hyvin naisvaltaiseksi. Julkisuudessa velloo jatkuva keskustelu naisten kuvitellusta heikommasta asemasta, ja feminismistä on tulossa yhä totalitaarisempi ideologia, joka ulottaa lonkeronsa jo perus­koulun opetussuunnitelmaankin, kun kaikille yhdeksäsluokkalaisille halutaan jakaa Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä -kirja.



Mutta ei, meidän kaikkien ei pidä olla feministejä. ­Feminismillä on ollut tärkeä rooli historiassa, mutta nyky­feminismi on täysin vieraantunut alkuperäisestä agendastaan.



Todellisen tasa-arvon tavoitteena tulisi olla kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien toteutuminen ilman sukupuoleen, ikään, alkuperään, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn perustuvaa syrjintää. Sitä ei saavuteta jatkuvalla valkoisen heteromiehen syyllistämisellä kuvitellun valta-aseman vuoksi. Ei myöskään jatkuvilla keskusteluilla ”naisen eurosta” – suomalaisessa yhteiskunnassa kun kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet hakeutua haluamilleen aloille omien kykyjensä mukaan.



Yhteiskuntarauhaa ei edistetä jatkuvalla vihanlietsonnalla eri sukupuolten välillä. Vihapuhettakin voi olla niin monenlaista.



Sirpa Ruoho



Mäntsälä