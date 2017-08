Mielipide

Opintoni jäävät kesken opintotuki­uudistuksen takia – en saa opintolainaa, vaikka laina on valtion takaamaa

Olen yliopistossa opiskeleva keski-ikäinen ammatinvaihtaja. Kolmessa vuodessa olen suorittanut kandidaatintutkinnon ja osan maisteriopintoja. Nyt jäljellä olisi enää yksi opiskeluvuosi pro gradu -seminaareineen sekä muutamine tentteineen.



Kotipaikkani on noin 300 kilometrin päässä yliopistopaikkakunnaltani, jossa olen asunut pienessä vuokrayksiössä. Tämän on mahdollistanut opintorahan ja asumislisän yhdistelmä, joka on kattanut yksiöni vuokrakulut. Jäljelle on jopa jäänyt 50 euroa kuukaudessa.



Nyt tilanne muuttuu. Opintoraha pieneni, ja opiskelijan asumislisä poistettiin. Tilalle tuotiin entistä suurempi opintolainan valtiontakaus, jonka saavat nyt myös ne, joilla on maksuhäiriöitä, kuten minulla. Maksuhäiriöni ovat seurausta aiemmasta yritystoiminnastani.



Laskin, että ottamalla valtion takaaman lainan pystyn suoriutumaan opinnoistani, vuokraamaan edelleen asunnon opiskelupaikkakunnallani ja valmistumaan maisteriksi keväällä 2018.



Pankki päätti kuitenkin toisin. Vaikka opintolainalleni on myönnetty valtiontakaus, pankkini ilmoitti, että maksuhäiriöideni vuoksi en täytä pankin ­luotonmyöntämiskriteerejä enkä siis saa lainaa. Asiasta ei kuulemma voi edes neuvotella. ­Kävin keskustelun asiasta myös kahden muun pankin kanssa, mutta lopputulos oli sama.



Opintotukiuudistus katkaisee meiltä monilta motivoituneilta mutta maksuhäiriön saaneilta ammatinvaihtajilta tutkinnon suorittamisen. Minulta se kat­keaa vuotta ennen valmistumistani. Kolmen vuoden panostukseni valuu hukkaan, tutkintoni jää suorittamatta ja työllistymiseni opiskelemani alan mukaisiin tehtäviin kariutuu. Mainit­takoon vielä, että alalla, jolle ­uskoin valmistuvani, on hyvät työnsaantimahdollisuudet.



Tämäkö lienee yhteiskunnan kokonaisedun mukaista?



Kolme vuotta hukkaan