Mielipide

Omatoimisuus vie työttömän ongelmiin – liittyminen vapaa­palokuntaan vaarantaisi työttömyys­korvaukseni

Olen yli 40-vuotias pitkäaikaistyötön. Jäin työttömäksi sairastuttuani vakavasti. Tämän jälkeen olen yrittänyt päästä takaisin työelämään hakemalla ahkerasti töitä ja kurssittamalla itseäni. Minun ikäiseni ei vain kelpaa enää mihinkään, ja vuosien aukko työhistoriassa on iso este.



Kovakuntoisena minua on houkuteltu liittymään vapaapalokuntaan. Halua olisi, hälytyskorvaukset houkuttelevat, mutta elämän opettamana päätin ensin varmistaa, olenko vaarassa menettää työttömyysturvani.



Te-keskuksen puhelinpalvelussa otettiin asioista selvää ja minulle luettiin lakia: jos osallistun, en välttämättä menetä korvausta mutta saan selvityspyynnön ja olen ilman rahaa selvityksen ajan. Ei auta, että vapaapalokunnan toiminnassa on nytkin mukana työttömiä. Asiastani ei tehdä ennakkopäätöstä, koska te-keskus ei tee ennakkopäätöksiä.



Koska te-keskukset tulkitsevat lakia eri tavoin, olin yhteydessä myös paikalliseen keskukseen. Taas tulkittiin lakia. Tulos oli, että olen vaarassa menettää työttömyyskorvaukseni. Ainakin parin kuukauden ajalta ne jäävät saamatta selvityspyynnön vuoksi. Ongelmana on, että saisin pienen palkkion osallistumisesta hälytystehtäviin.



Virkailija pahoitteli, että keskus joutuu toimimaan lain ja asetusten mukaan. Ei lohduta. Kelan asiakkaana elän kädestä suuhun. Päivärahan myöhästyminen tarkoittaa päiviä ilman ruokaa tai pahimmillaan luottotietojen katoamista.



Näinä aikoina, kun työttömiä pakotetaan milloin mihinkin, omatoiminen toiminta vie ongelmiin. Työttömän tehtävä on vain maata kotona syrjäytymässä ja vältellä karenssia. Tähän auttaisi byrokratian ja turhan sääntelyn purku: että voisi toimia ja hakea mahdollisuuksia ilman pelkoa. Hallitus on aloittanut ”normien purun”. Koska se koskee meitä työttömiä?



Vuosimalli 71