Mielipide

Ensihoitolääkärinä kiitän rohkeita kansalaisia, jotka pelastivat Turussa ihmishenkiä

Turun puukotustilanteessa toimineena ensihoitolääkärinä ja ensihoidon ammattilaisten puolesta haluan kiittää kaikkia niitä rohkeita kansalaisia, jotka omalla panoksellaan osallistuivat lähimmäisten auttamiseen muun muassa hätäilmoituksen tekijöinä, ensiavun antajina, murhayritysten estäjinä ja viranomaisten opastajina. Uhreille annettiin paikan päällä ratkaisevan tärkeää ensiapua ennen ammattilaisten paikalle saapumista. Te pelastitte ihmishenkiä.



Viime perjantaina hengen­vaarallisesti loukkaantuneiden määrä oli laajuudeltaan poikkeuksellinen. Me ensihoidon ammattilaiset törmäämme yksittäisiä ihmisiä koskeviin vakaviin loukkaantumisiin, sairastumisiin ja kuolemantapauksiin päivittäin, mutta auttamaan kykeneviä arjen sankareita tarvitsemme joka päivä.



Haluaisitko sinä kuulua heihin? Oletko pohtinut, miten ­voisit olla valmis, kun haaste ­arjen sankaruudesta yllättäen onkin edessäsi? Se onnistuu, kun lataat 112-sovelluksen puhelimeesi. Käy hätäensiapukurssilla ja ota selvää, mistä lähiympäristösi maallikkodefibrillaattorit löytyvät. Ole valppaana.



Kun havaitset lähimmäisen, jolla saattaa olla hätä, käy omaa turvallisuuttasi unohtamatta rohkeasti selvittämässä, mikä on vialla. Jos toteat hätätilanteen, hälytä apua ja anna hätäensiapua – joko oppimasi mukaan tai hätäkeskuspäivystäjän ohjeen mukaan. Opettele havaitsemaan ja kysymään pienissä asioissa, tarvitseeko lähimmäinen apua. Tällöin toimintasi tulee luonnostaan myös sillä hetkellä, kun hätä on suuri.



Olennaisin tekijä avun antamisessa ei ole se, mitä teknisesti osaat, vaan että uskallat kysyä, mikä lähimmäisellä on hätänä.



Viime perjantain murheen keskellä näimme poikkeuksellisen joukon kansalaisia, jotka olivat valmiina auttamaan hätään joutuneita yllättävässä tilanteessa. On hienoa, että kamalimmallakin hetkellä voi luottaa saavansa tuntemattomalta apua.



Juhani Tavasti



ensihoitolääkäri, Hämeenlinna