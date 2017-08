Mielipide

Yritämme kotona epätoivoisesti opetella asioita, joita koulussa ei ehditty – uusi opetussuunnitelma jättää lap

Peruskoulun uusi opetussuunnitelma yhdistettynä kuntien säästötoimiin on johtanut katastrofiin. Niin sanottu ilmiöoppiminen voidaan toteuttaa ilmiöviikoilla, jolloin kahden viikon aikana keskitytään ryhmätöihin ja ”itseoppimiseen”. Lasten pitää selviytyä ilman lukujärjestystä vaihtuvissa paikoissa ja ryhmissä ja tietää aina, missä pitäisi olla ja ­mitä tehdä. Luokka on suuri, ja mukaan on integroitu erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, joille ei kuitenkaan riitä avustajia.



Ilmiöviikkojen välillä kiritään kiinni menetetty aika, ja läksyjä tulee sivukaupalla. Kotona yritämme epätoivoisesti opetella asioita, joita koulussa ei ehditty. Kotitehtävät ovat muuttuneet koko perheen tehtäviksi: kierrä valokuvaamassa jotakin, tee siitä Word-muotoinen esitys (Wordin käyttöä ei ole opetettu). Mitä tapahtuu niille, joiden vanhemmat eivät pysty panostamaan lähes joka päivä läksyissä auttamiseen?



Opettajien aika menee ilmiöopetuksen suunnitteluun sekä lukemattomiin paperitöihin – esimerkiksi uusi todistuspohja on monissa kunnissa ihan käsittämättömän työllistävä. Wilmaan pitäisi merkitä myös myönteistä palautetta, mieluiten päivittäin.



Kielten opiskelua on aikaistettu jatkuvasti jonkinlaisen kielikylvyn verukkeella. Vaikka asia esitettäisiin miten kauniisti tahansa, jo englannin kanssa taistelevalle viidesluokkalaiselle ruotsin aloitus on lähinnä itkun paikka.



Uusien välineiden käytöstä tuntuu tulleen itsetarkoitus: koulussa käytetään tabletteja, vaikka lapset toivovat, että opettaja kertoisi heille enemmän tarinoita (kysykää lapsilta, jos ette usko!). Älytaulut nielevät rahat niin, ettei kirjoja joko ole tai ne hajoavat käsiin.



Lopputulos tästä kaikesta on se, että lapsi jätetään itse täysin vastuuseen omasta oppimisestaan. Uudesta opetussuunnitelmasta hyötyvät ehkä ne luokan viisi todella varhaiskypsää lasta. Loput uupuvat, ja suhde ­koulunkäyntiin kyynistyy entistä aikaisemmin.



Huolestunut äiti