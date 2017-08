Mielipide

Olen täysin kyllästynyt digitaaliseen opiskeluun – kaipaan opetusta, tarinoita ja läsnäoloa

Olen lukion toisen vuoden opiskelija ja voin sanoa olevani täysin kyllästynyt digiin. Teen töitä jatkuvasti tietokoneella. Tämä johtaa silmien väsymiseen. Usein asento pulpetissakin on hankala. Osassa oppiaineista käy vain digikirja. Niitä opettajia, jotka hyväksyvät sekä digi- että paperikirjan, pidän sivistyneinä. He näkevät, että eri opiskelijoilla on erilaisia oppimistapoja.



Monet opettajat vain teettävät erilaisia tehtäviä – tietenkin tietokoneella. Lisäksi sähköisten yo-kirjoitusten vuoksi pitää opetella suuri määrä uusia ohjelmia, jotka ovat todellisessa elämässä täysin hyödyttömiä.



On hassua, että samat opettajat, jotka varoittavat ruutuajan vaaroista, haluavat teettää vain digitehtäviä. Kaipaan opetusta, tarinoita ja läsnäoloa.



Vapaa-ajalla luen Harry Potter -kirjoja. Valintani on paperikirja: sitä on kiva pidellä sopivan etäisyyden päässä silmistä. Paperin koskettaminen on luonnollista ja rauhoittavaa verrattuna välkkyvään näyttöön. Miksi en saa samaa kokemusta opinnoissani?



Sanna Pennanen



Helsinki