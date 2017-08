Mielipide

Lääkkeet eivät välttämättä nosta painoa – kyse on siitä, miten liikkuu ja syö

Olen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

66-vuotias psykiatrian potilas. Olen ollut ammattiavun piirissä lähes puoli vuosisataa. Diagnooseinani ovat masennus – jouduin eläkkeelle 34-vuotiaana – ja skitsofrenia. Olen myös raitistunut alkoholisti.Olen ihmetellen seurannut kirjoittelua lääkityksen lihottavuudesta. Olen 171 senttimetriä pitkä ja painan 54 kiloa. Painoindeksini on 18,5.Vuosituhannen vaihteessa sain skitsofreniadiagnoosin, ja olen joutunut syömään antipsykoottilääkitystä siitä lähtien. Pari vuotta sitten laitoshoitojaksolla – yhdellä monista, mutta toivottavasti viimeisellä – sain erittäin voimakkaan lääkityksen. Kaikkien lääkkeitteni pakkausselosteissa mainitaan haittavaikutuksena painon nousu.Kysyin lääkäriltäni painon nousun riskistä, ja hän kehotti ennakoimaan syömällä vain sen verran kuin energiaa kuluu. Hän varoitti painon noususta ja sanoi, että painon pudottaminen on vaikeaa. Otin varoituksen vakavasti.Pyrin liikkumaan päivittäin tekemällä ainakin puolen tunnin lenkin ja innostuksen pientä treeniä kotioloissa. Syön joka päivä riittävästi hiilihydraatteja, proteiinia ja rasvaa. Nälkäisenä ei tarvitse olla.Olen seurannut painoani säännöllisesti vuodesta 1984 lähtien. Painoni oli silloin 110 kiloa johtuen alkoholin tuomista tyhjistä kaloreista ja olemattomasta liikunnasta. Ohjatussa laihdutuksessa pudotin painoani 49 kiloa. Sen jälkeen on ollut nousua ja laskua, kunnes vuonna 2010 vakautin painoni alle 60 kilon. Vuodesta 2015 olen ollut parin kilon tarkkuudella nykypainossani.Joudun ilmeisesti käyttämään lääkkeitä lopun ikääni, mutta olen mielestäni onnistunut painonhallinnassa vähintäänkin hyvin. En näe painon nousua tulevaisuudessani.