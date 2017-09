Mielipide

Lapsemme käyttäytyy itsetuhoisesti ja viiltelee itseään, mutta kaupunki ei tarjoa apua lain määräämässä ajassa

lapsemme on alkanut käyttäytyä itsetuhoisesti. Hän muun muassa viiltelee itseään.Me vanhemmat olemme tarttuneet heti asiaan ja vieneet lapsemme Lastenklinikalle. Siellä psykiatri teki arvion, että lapsellamme on todennäköisesti ahdistus. Saimme lähetteen jatkotutkimuksiin ja ohjeen olla heti yhteydessä, jos tilanne pahenee emmekä pärjää.Tilanne on pahentunut radikaalisti. Viiltely lisääntyy, samoin muut seuraukset, jotka voivat johtua ahdistuksesta.Olemme olleet aktiivisesti yhteydessä Husin eri tahoihin saadaksemme apua lapsemme kiihtyvään pahoinvointiin. Olemme myös hankkineet hänelle yksityiseltä sektorilta psykologi­apua, mikä ei tunnu riittävän.Olemme kuulleet ja jakaneet tietojamme Helsingin kaupungin lastensuojelun ammattilaisten kanssa. Olemme käyttäneet kolmannen sektorin lapsi- ja nuorisotyön ammattilaisten apua. Kaikki sanovat, että juuri nyt ensisijaisesti pitää hoitaa lapsen sairautta, ja he kaikki auttavat ja tukevat meitä koko ajan. Kiitos siitä.Me vanhemmat emme osaa hoitaa mielenterveysongelmaa. Se kuuluu lääkäreille.Lähete, jonka saimme, oli seitsemän viikon päähän lapsen ensimmäisestä käynnistä – siis ­terveydenhuoltolain vastainen.Terveydenhuoltolaissa sanotaan, että lasten ja ­nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoidon toimintayksikköön. Arviointi ja tarvittavat tutkimukset on toteutettava kuuden viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut.Kunnalla tai sairaanhoitopiirin kunta­yhtymällä on velvollisuus hankkia palveluja muualta, jos ne ­eivät voi itse antaa hoitoa laissa määritellyissä enimmäisajoissa. Tällaista ei ole lapsellemme tarjolla.Olemme kuulleet, että tilanteemme ei ole yksittäistapaus, vaan kyseessä on laajempi ­ongelma. Ymmärrämme, että nuoriso­psykiatrian osastolla ei pyöritellä peukaloita tekemisen puutteessa. Siksi kysymmekin Husin johdolta ja apulaispormestari Sanna Vesikansalta, miksi tilanne on tällainen. Kuka ottaa vastuun, jos huomenna tai ensi viikolla tilanne on niin paha, että lapsi tarvitsee akuuttia sairaalahoitoa tai tekee itselleen jotain vielä vakavampaa?Miten juridisesti perustellaan se, että kaupunki jättää rahankäytössä lakisääteisten tehtävien hoitamisen? Toivomme, että sekin kerrotaan suoraan, jos nuorten hyvinvointiin liittyvät asiat eivät ole Helsingin – eteenpäin ja tulevaisuuteen katsovan kaupungin – tärkein asia.Me vanhempina olemme tehneet kaikkemme, jotta saisimme lapsemme elämän järjestykseen. Olemme koettaneet kasvattaa hänet rakkaudella ja rajoilla, parhaimmilla meillä olevilla tiedoilla ja taidoilla. Meidän voimavaramme ovat nyt ­vähissä.