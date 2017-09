Mielipide

Tekeekö väitöskirjatyö lääkäristä paremman?

aikanaan lääkäriksi hoitaakseni kärsiviä ihmisiä. Sitä ei ole tarvinnut katua. Olen nauttinut saadessani kehittää ja hyödyntää osaamistani potilaiden hyväksi ja nähdessäni heidän hyötyvän siitä. En ole tehnyt tiedettä, olen soveltanut sitä., kun oma lehmäni ei ole enää ojassa vaan märehtii jo toista vuotta onnellisena eläkettä, voin ihmetellä ääneen seuraavaa.Väitöskirjatyö, jonka pitäisi olla tutkijan uran lähtölaukaus, jää ainakin lääketieteessä valitettavan usein armonlaukaukseksi. On pikku pakko väitellä erikoistumispaikan, vakituisen viran tai muun edun varmistamiseksi.Kun tavoite on saavutettu, tutkiminen ei enää kiinnosta. Väitöskirjatyön ohjaajan vaivat valuivat hukkaan.En missään tapauksessa väheksy tieteentekoa. Kliinikoiden on syytä toivoa mahdollisimman korkealaatuista tutkimusta. Sellaista eivät tuota satunnaiset noviisit vaan kokeneet, syvällisesti paneutuneet tutkijat.Eikö tutkijakoulutus kannattaisi siis keskittää vakavasti tutkijoiksi pyrkiville kollegoille ja taata heille kunnon resurssit?Samaan aikaan toisaalla potilaiden hoidosta kiinnostuneet koulutettavat voisivat keskittyä kliinisen pätevyytensä kartuttamiseen ja lääkäriksi kasvamiseen.väitetään kouluttavan kriittistä ja analyyttistä ajattelua. Seurattuani vuosikymmenten ajan erinäisten tohtoreiden tohtorointia olen saanut vaikutelman, että ainakaan kaikkiin sekään ei tepsi – tai ainakin tätä kykyä käytetään säästeliäästi ja valikoiden.Voin olla aivan väärässä, mutta uumoilen, että nykyiseen väitöskirjatehtailuun saattaa monien muiden tärkeiden ja oppimattomalle käsittämättömien seikkojen ohessa vaikuttaa omalta pieneltä osaltaan jopa sekin, että klinikat saavat yli­opistolta rahaa julkaistuista väitöskirjoista.havainnut, että potilaan saama hoito tai tautiaan koskeva valistus olisi sitä laadukkaampaa, mitä korkeampi lääkärin oppiarvo on. Moni maallikko kuitenkin uskoo niin, eivätkä tohtorit, edes dosentit, äänekkäästi kiistä tätä. Kysynkin tieteellisen metodin hallitsevilta, kriittisiltä ja analyyttisiltä ajattelijoilta, minkä tasoinen tieteellinen näyttö tukee moista uskoa.moni lääketieteen tohtori on nimenomaan julkaisunsa ansiosta oivaltavampi diagnostikko, empaattisempi potilaan kohtaaja, näppärämpi ja harkitsevampi toimenpiteen suorittaja tai avarakatseisempi moniammatillisen työyhteisön esimies?Ehkä jonkun pitäisi tutkia tätäkin – vaikkapa vain väitöskirjan verran.