lisääminen biotalouden vauhdittamiseksi on herättänyt kritiikkiä, jossa on vedottu metsien hiilitasevaiku­tuksiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Hiilitaselaskenta on melko uusi näkökulma, mutta aikaisempien vuosikymmenten ja tämän päivän metsäkiistoissa on silti paljon samanlaisia piirteitä. Siitäkin huolimatta, että suomalaisessa metsätaloudessa on tapahtunut paljon ympä­ristön kannalta suotuisia muutoksia.osoittavat, että puuta on metsissä enemmän kuin koskaan ja metsät kasvavat myös tulevaisuudessa enemmän kuin niitä hakataan. Hiiltä sitoutuu puustoon myös tulevaisuudessa. ­Kysymys on vain siitä, kuinka paljon ja missä aikataulussa.Metsätalouden vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen riippuvat siitä, miten ja missä hakkuut toteutetaan. Yhteen­sovittamisen varaa pitäisi siis olla runsaasti.Hakkuut ovat välttämättömiä, jos halutaan vaikkapa lisätä puurakentamista tai vähentää muovista pakkausjätettä. Miksi metsätalous nähdään pelkästään ongelmana eikä tunnisteta metsien käytön roolia suurten ympäristöongelmien ratkaisijana? Taustalla voi vaikuttaa asia, jota ei ole käsitelty avoimesti ja rehellisesti. Rakentava keskustelu metsätaloudesta on hankalaa, koska hakkuita on vaikea hyväksyä tunnetasolla.korjuun jälkeen metsäalue näyttää lohduttomalta, ja raju muutos maisemassa tuntuu pahalta. Yksittäisen ihmisen aikamittakaavassa hakattu metsikkö tuntuu lopullisesti menetetyltä, koska taimien kasvaminen suuriksi puiksi kestää vähintäänkin kymmeniä vuosia.Erityisesti avohakkuu herättää voimakkaita tunteita, mutta maiseman muutos voi ahdistaa myös harvennushakkuun tai jatkuvan kasvatuksen hakkuiden jälkeen. Kaupungissa jo ­yksittäisen puun kaataminen voi käynnistää someraivon.Hakkuiden aiheuttama mielipaha tulisi ottaa paremmin huomioon ja kehittää työkaluja kielteisten tunteiden lievittä­miseksi. Metsien käyttöä koskevien ristiriitojen ratkaiseminen ei onnistu pelkän luonnon­tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon pohjalta.tutkimusta, joka tarkastelee ihmismielen liikkeitä ja niiden taustalla olevia vaikuttimia ja mekanismeja.Biologian ja ekonomian rinnalle kaivattaisiinkin metsä­psykologiaa. Metsätalouteen liittyviä kiistoja voidaan tuskin kokonaan välttää, mutta psykologisten taustojen ymmärtäminen todennäköisesti auttaisi elämään niiden kanssa.