Mielipide

Teitä valaistaan väärissä paikoissa – miksi Lahden moottoritiellä joudutaan ajamaan pimeässä?

Joskus

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

nämä aluepolitiikan kukkaset menevät liian pitkälle. Älyttömin esimerkki on teiden valaistus.Ajelin äskettäin yöllä 25 kilometriä Siilinjärveltä Maaningalle. Valaisinpylväitä on asennettu koko matkalle. Olin kyseisellä tienpätkällä ainoa autoilija, vastaan ei tullut yhtään autoa.Toinen samalla seudulla oleva hiljainen tieosuus on välillä Iisalmi–Kiuruvesi. Sillekin on rakennettu kattava valaistus ­koko 35 kilometrin matkalle. Valot palavat kaiken yötä vaikkei siellä aja yhtään autoa. Vastaavia esimerkkejä kyläteiden valaistuksesta on runsaasti.Yksi Suomen eniten liikennöidyistä liikenneväylistä on Lahden moottoritie. Siltä valaistus puuttuu hyvin suurelta matkalta. Tuhannet autoilijat joutuvat ajamaan moottoritienopeuksilla pilkkopimeässä.Liikenneväyliä ylläpitävän Destian pitäisi hiukan miettiä investointien kustannustehokkuutta. Teiden valaistus kan­nattaa rakentaa vain sellaisille teille, joilla ajaa autoja.