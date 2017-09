Mielipide

Olisiko taloyhtiön ihan mahdotonta huolehtia palovaroittimien asentamisesta ja huollosta?

Palovaroittimet

ovat nousseet keskusteluun ikävien palokuolemien takia. Laki lähtee siitä, että asukas on vastuussa palovaroittimen toimivuudesta. Aina se ei ole helppoa – ainakaan ikäihmisille.Kun palovaroitin viime syksynä piippasi patterin loppumista, ajattelin vaihtaa myös varoittimet. Varoittimetkaan eivät kai ole ikuisia, ja entiset olivat jo kymmenen vuotta vanhat, joten hankin uudet.Kotona olikin uudet pulmat. Kuinka yletyn vaihtamaan varoittimet? Keittiöjakkara ei riitä tällaiselle pätkälle, eikä se ehkä ole turvallisin vaihtoehto. Lähdin kauppaan ostamaan alumiinitikkaat ja niille kuljetuksen. Nyt pääsin kattoon kiinni.Sitten tuli uusi yllätys: vanhan varoittimen pohja ei käynyt uusiin. Menin uudelleen markettiin. Olin säästänyt esitteen vanhoista varoittimista. No ei sellaisia enää ole. Nyt siis pitäisi saada irrotettua vanha pohja, porattua reiät uudelle pohjalle ja sitten kiinnitettyä uusi varoitin. Vaikeaksi meni!En ihmettele, että varoittimet ja paristot jäävät vaihtamatta. Tähän tarvitaan uusi käytäntö. Olisiko taloyhtiön ihan mahdotonta huolehtia varoittimien asentamisesta ja huollosta?Tämä tarina on yksi pieni esimerkki siitä, miten senioreiden kotona asuminen on joissain käytännön asioissa vaikeaa.