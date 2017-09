Mielipide

Kela ei myönnä lääkekorvausta, jos lääke on määrätty ”väärään vaivaan”

ei myönnä lääkekorvausta silloin, jos lääkkeen käyttötarkoitus on jokin muu kuin Kelan luokituksessa mainittu.Sain aivoinfarktin, jonka ­ainoana oireena oli minulle ennestään tutun, niin sanotun klassisen migreenin näköaura, värisevät valot ja puutos näkökentässä. Myöhemmin migreeniauroja alkoi esiintyä tihenevästi, ja uuden infarktin mahdollisuus suljettiin pois aivokuvilla sairaalassa.Suuri parannus tilanteeseeni oli, kun sairaalan neurologi määräsi minulle tietyn masennuslääkkeen, jonka oli todistettu lääketieteellisissä tutkimuksissa ehkäisevän tehokkaasti näitä auroja. Lääke on toiminut minulla hyvin, mutta ällistyin, kun apteekissa kerrottiin, etten saa siitä lääkekorvausta. Syynä on se, ettei lääkkeen käyttötarkoitus aurojen estoon ole Kelan rekisterissä.Miten Kelan rekisteri voi tietää neurologian erikoislääkäriä paremmin, mitä potilas tarvitsee sairautensa hoitoon? Apteekissa minua kehotettiin pyytämään lääkäriä muuttamaan reseptiin käyttötarkoitusta tai jättämään sen pois. Siellä kerrottiin, että Kela on ohjeistanut lääkäreitä käyttötarkoituksen merkitsemiseen.On paradoksaalista, että pienituloiset potilaat, jotka ”väärän käyttötarkoituksen” tapauksissa pihistävät tai lopettavat lääkkeen oton, tulevat helposti yhteiskunnalle kalliimmiksi kuin lääkkeiden korvaaminen. Kaltaiseni ihmiset ovat myös epätasa-arvoisessa asemassa korvauksen saaviin verrattuna.Esimerkiksi omassa tilanteessani ­ilman estohoitoa migreeni­auran tullessa joudun ”matalalla kynnyksellä” päivystykseen ja aivokuvaukseen infarktin poissulkemiseksi. Estolääkkeen korvaus tulisi varmasti yhteiskunnalle halvemmaksi kuin tällaiset käynnit.