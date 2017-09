Mielipide

Kuinka 90-vuotiailta kehdataan ottaa olemassa olevat palvelut pois? Häpeän ikäihmisten kylmää kohtelua

Isäni,

91-vuotias sotaveteraani, ja äitini, 88-vuotias sotaorpo, asuvat yhä omassa kodissaan Iitin Kausalassa. He ovat viime vuosina terveydentilan heiketessä saaneet ajoittain kunnallista kotisairaanhoidon apua. Hoito on ollut hyvää ja asiantuntevaa. Kotisairaanhoito on luonut turvallisuudentunteen avusta, joka on puhelin­soitolla tavoitettavissa.Vanhempani eivät kykene liikkumaan enää itsenäisesti kodin ulkopuolella näkö- ja kuulovammaisuuden sekä sairauksiensa takia.Sain puhelun kotisairaan­hoidosta, jossa ystävällinen sairaanhoitaja kertoi huolensa äitini jaksamisesta. Hän pyysi minua ottamaan yhteyttä uuteen asiakasohjausyksikköön Siiriin, jotta he tulisivat kotikäynnille arvioimaan vanhempieni mahdollista lisäpalvelun tarvetta.Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän Siirin edustaja totesi heti saavuttuaan, että koska vanhempani eivät ole päivittäisen avun tarpeessa, kaikki tarvittava apu pitää tilata vastedes yksityiseltä palveluntuottajalta. Tällaisia palveluita ovat muun muassa kuukausittainen veri­kokeen ottaminen kotona tai mahdollinen viikoittainen saunottaminen. Verikokeen ottaminen kotikäynnillä on maksanut isälleni kunnallisessa palvelussa 12 euroa. Nyt tarjottu yksi­tyinen palvelu laskuttaa palvelusta 22 euroa. Hintaan on tulossa siis 83 prosentin korotus.Minulle paljastui, ettei käynnin tavoitteena ollutkaan lisätä kunnallisia palveluita vaan irtisanoa vanhempani nykyiset kunnalliset palvelut ja siirtää heidät yksityisten ja myös kalliimpien palvelujen piiriin.Koin tapaamisen hyvin loukkaavana vanhempiani kohtaan, koska he eivät koskaan pyydä apua turhaan. Kuinka 90-vuo­tiailta ihmisiltä kehdataan purkaa pois olemassa olevat pal­velut?Kunnallisten palveluiden riisuminen kotona asuvilta vanhuksilta ei säästä myöskään kustannuksia. Lisääntyvä turvattomuuden tunne painostaa ikä­ihmisiä siirtymään laitoksiin ja palvelukoteihin ­monin verroin yhteiskunnalle kalliimpien palvelujen ääreen.Ihmeellistä on myös resurssien hukkaaminen. Siiriä edeltäneen palveluohjausyksikkö Paulin väki on arvioinut vanhempieni tilannetta vuosittain. Palvelun siirtyessä Siirille sama henkilökunta tekee nyt samoja arviointikäyntejä uudelleen.Tällä kahden tunnin arviointikäynnillä, jossa palvelut karsitaan, olisi saatu kotiin ainakin kahdeksan verikokeen kotikäyntiä ja päästy palveluissa kuusi kuukautta eteenpäin.Veronmaksajana häpeän tällaista vanhojen ihmisten kylmää kohtelua. Vaadin vastuullisilta selitystä näille päätöksille.