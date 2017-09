Mielipide

Peruskoulua käyvän poikamme koulumatkat nielevät 321 euroa kuukaudessa

13-vuotias

poikamme käy peruskoulua oman kuntansa ulkopuolella. Hän kulkee koulumatkansa linja-autoilla, joihin kelpaavat Matkahuollon liput.Ikänsä vuoksi hän jää kaikkien matkalippua koskevien alennusten ulkopuolelle ja jou­tuu siten maksamaan matkoista täyden lipun hinnan. Lastenlippuun poikamme on liian vanha, ja opiskelijalippua voivat käyttää vain toisen ­asteen opiskelijat. Eläkeläis­lippuun poikamme taas on liian nuori.Oma kunta tukee koulu­kuljetuksia vieraalle paikkakunnalle vain viranomaispäätöksellä, mutta ei vanhempien päätöksellä.Poikani käyttää koulumatkaan kahden eri liikennöitsijän busseja, joiden välillä ei ole vaihto-oikeutta. Molempiin busseihin tarvitaan omat matkakortit. Maksamme koulumatkoista 321,30 euroa kuukaudessa (44 matkaa). Matkakortit maksavat 6,50 euroa kappale. Bussi­matkaa kodin ja koulun välillä on 33 kilometriä suuntaansa.Toivon, että Matkahuolto laajentaisi opiskelijalipun käyttöoikeutta yli 11-vuotiaisiin kou­lulaisiin tai ottaisi heidät jotenkin muuten alennuksen piiriin.