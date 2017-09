Mielipide

Olen ollut alle kaksi viikkoa työttömänä, mutta työnhakuni lakkasi jo – te-palvelun kikkailu tekee työttömäksi

kaavailemat työttömien aktivointi­toimenpiteet kohtelevat työttömiä epäoikeudenmukaisesti. Olen ollut alle kaksi viikkoa työttömänä. Sappeni kiehahti, kun huomasin, miten jo työttömäksi ilmoittautumisesta on tehty sietämättömän vai­keaa.Sähköisessä te-palvelussa oman työnhaun päivittäminen ja työnhakijaksi ilmoittautuminen ei enää riitä, vaan jokainen työtön on vaarassa menettää etuutensa, jollei huomaa ilmoittautumisen vaativan tupla­ilmoittautumista.Ilmoittaessaan itsensä työttömäksi kansalainen on alle­kirjoittanut sähköisessä palvelussa, että hän on työtön eikä tiedossa ole muutosta elämän­tilanteeseen. Lähettäessään työnhakunsa hänen tulisi kuitenkin lukea erityisen tarkasti te-toimiston tiedoksianto, jossa kerrotaan, että työnhaku tulee uusia. Kohdallani se olisi tullut uusia neljä päivää siitä kun olin ilmoittautunut palvelussa.Sähköisistä te-palveluista on tehty varsinainen aikuisten leikkikenttä, jossa työttömän tulee huomata, että häneltä vaaditaan myös lyhyen aikavälin ­sisällä suunnitelmaehdotus, palvelutarpeen arvio ja cv:n päivittämistä. Nämä asiat hänen tulee huomata tehdä erikseen, sillä ne eivät kuulu varsinaiseen työttömäksi ilmoittautumishakemukseen, mutta ne ovat silti työttömyysetuuden ehtona.Te-palvelut eivät lähettäneet minulle kirjettä, että työnhakuni pitäisi päivittää jälleen neljän päivän kuluttua. Näin ollen tiedoksianto jäi ainoastaan sähköiseksi, ja kotiin saapui kirje, jonka mukaan työnhakuni ei ollut enää voimassa. Tästä lausunnosta ei voi valittaa.Todennäköisesti lukuisat työttömät menettävät ainakin osan työttömyysetuudestaan ­tämän kikkailun vuoksi. Lisäksi sähköisen palvelun epäselvyys ja työttömäksi ilmoittautumista koskevien muutosten heikko ­informointi vaarantavat oikeusturvan.Alkuperäinen toiveeni oli ­nopea työllistyminen – jopa niin, ettei työttömyysetuutta olisi tarvinnut edes hakea. Saatuani nyt keppiä minusta tuntuu siltä, ettei hallituksemme luota työttömiin. Asia taitaa ­olla samoin myös toisinpäin: kansalaiset eivät luota hallituksen työllistämispolitiikkaan.