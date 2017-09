Mielipide

Aikuiset, kuunnelkaa meidän nuorten mielipiteitä

”Sä

Tällainen

Vanhempien

Miksi

Nuorilla

oot vielä niin nuori.” Tuo on tuttu lausahdus, jonka kuulee monen vanhemman suusta. Milloin on kyse 13-vuotiaasta, joka tulee ulos kaapista vanhemmilleen, milloin nuoresta, joka mainitsee olevansa rakastunut, milloin lapsesta, joka ­toteaa haluavansa löytöretkei­lijäksi. ”Sä oot vielä niin nuori” on vanhemmalta hyväksyvä mutta samalla niin vähättelevä vastaus – samanlainen kuin pidätelty hymy, kun nuori haluaisi ilmaista mielipiteensä vakavassa asiassa.suhtautumistapa vetää nuoren mielialan maahan ja saa hänet tuntemaan, ettei häntä oteta vakavasti. Kenties ei huvitakaan enää avautua vanhemmalle, jos tämä vain ­ottaa asian kevyesti. Oikeasti, sellainen lannistaa. Tähän pitäisi saada muutos.Miksi meihin nuoriin ei suhtauduta kunnioittavasti, aivan samalla tavalla kuin aikuisiinkin? Miksi?täytyy toki pitää huolta lapsistaan, asettaa rajoja ja olla heidän kanssaan eri mieltä. Silti olisi reilua ja oikeudenmukaista kuunnella nuoren asia vakavana ja pitää ne hymyt piilossa.No entä sitten, kun nuorelta saa vastaukseksi vain huutoa ja ovien paiskontaa? Totta, mutta kyllä silloinkin aikuisella on mahdollisuus omalla käytöksellään vaikuttaa asiaan. Kunnioitus ja arvostus ovat tässä niitä avainsanoja.18 vuoden ikä ei ole mikään maaginen taikaluku, jonka jälkeen olisi yhdessä yössä hankkinut itselleen supervoimat. ­Sitä ei vain yhtäkkiä muututa aikuisiksi, ­joita sitten kuunneltaisiin ilman vähättelyjä.18-vuotiaan ja 16-vuo­tiaan välillä on niin suuri ero? 16-vuotias on vielä ”niin nuori ja epävarma”, ja 18-vuotias onkin jo sitten ihan muuta. Niin, mitään logiikkaahan tässä ei ole. Nuoreen ikään vetoaminen on täysin huuhaa-perustelu tärkeissä asioissa.Ehkä 14-vuotias ei tiedä, mikä on aberraatio, ja ehkä hän ei muista kaikkia Newtonin lakeja tai osaa luetella kaikkia Yhdysvaltojen presidenttejä. Silti, me nuoret olemme monellakin tapaa teitä aikuisia viisaampia.Juuri me olemme uutta suvaitsevampaa sukupolvea, ja juuri me kasvoimme uuden tekniikan maailmaan ja opetimme teille, miten WhatsAppissa luodaan ryhmiä.on vahvoja, tärkeitä ja arvokkaita mielipiteitä, jotka ansaitsevat tulla kuulluiksi ­ilman näitä ”voi, sun mielipide muuttuu vielä, oot niin nuori” -perusteluja. Kuunnelkaa siis meitä ja arvostakaa sitä, että avaudumme ja kerromme teille jotain henkilökohtaista meistä tai näkemyksistämme.Katsokaa meitä silmiin.