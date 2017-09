Mielipide

Mies-loppuiset ammattinimikkeet ovat käännösvirhe

Mies-loppuiset ammattinimikkeet ovat herättäneet vilkkaan keskustelun. Suomen kielen ­sanat, kuten puhemies, lehtimies ja lautamies, ovat käännösvirheitä, eivät sukupuoleen sidottuja ilmaisuja.



Esimerkiksi islannin kielessä, joka edustaa varhaisskandinaavisia kieliä, sana maður tarkoittaa ihmistä. Karl tai karlmaður on mies, kvenmaður on nainen. Nämä merkitykset ovat myös ruotsissa: karl ja kvinna. Samoin englannin ilmaisu mankind tarkoitta ihmiskuntaa, ei mieskuntaa.



Meidän olisi pitänyt kääntää nämä sanat puheihmiseksi, ­lehti-ihmiseksi tai lautaihmi­seksi. Nämä kuitenkin kuulos­tavat – ja mahdollisesti kuulos­tivat jo aikoinaan – kömpelömmiltä kuin mies-loput. Merkitys on kuitenkin sama: niillä on ­tarkoitettu ihmistä, ei mies­sukupuolta.



Kun merkityksen ja ”käännösvirheen” ymmärtää, ilmaisun muuttaminen on turhaa ­saivartelua.



Jouko Parviainen



Kaarina