Perhevapaauudistuksessa tulisi luottaa perheiden valintoihin

hallitus on päättänyt aloittaa perhevapaa­uudistuksen. Tämä on hyvä, koska syntyvyys on jäämässä maassamme vähäisemmäksi kuin nälkävuosina. Suomi ei tarvitse Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen esittämiä synnytystalkoita vaan kannustavaa perhepolitiikkaa.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore perhevapaatutkimus antaa perusteellista tietoa tehdä uudistus, joka lisäisi perheiden hyvinvointia. Tutkimus on kumonnut virheellisiä väitteitä nykytilasta. Se osoittaa, että kotihoidon tuki ei ole kannustinloukku, lapsiperheellisten työllisyysaste on muita korkeampi ja perheen nuorimman lapsen ollessa oikeutettu kotihoidon tukeen yli puolet äideistä on jo töissä.Tutkimuksen ehkä hätkähdyttävin tulos on jäänyt melko vähälle huomiolle. Useimmat vanhemmat tosin ymmärtävät sen terveellä järjellä: jos äitien ei tarvitsisi ajatella toimeen­tuloa, mahdollisuuksiaan työelämässä tai muiden mielipiteitä, 99,7 prosenttia äideistä hoitaisi lastaan kotona vähintään kaksivuotiaaksi ja 92 prosenttia aina kolmevuotiaaksi. Pääperusteeksi kotihoidolle vanhempainvapaan jälkeen äidit kertoivat halun viettää aikaa lapsen kanssa sekä lapsen hyvinvoinnin.Väittääkö joku vielä, että äidit hoitavat lapsia kotona, koska tekevät huonoja diilejä miestensä kanssa tai koska ovat siihen pakotettuja?Kiintiöiden, kotihoidosta syyllistämisen ja systeemin valintojen sijaan perhevapaa­uudistuksessa tulisi luottaa perheiden valintoihin ja vastata perheiden toiveisiin ja tarpeisiin. Se on viime kädessä aina lapsen etu.