Mielipide

Miksi ammattioikeuksien vahvistaminen kestää yli kolme kuukautta?

Valvira

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

valvoo ja hyväksyy rekisteriinsä terveydenhoidon ammattilaiset, joita ovat muun muassa koulutetut hierojat. Vahvistus valmistumisesta ja ammattioikeuksien saamisesta kestää yli kolme kuukautta. Se on käsittämättömän pitkä aika. Valviraa suurempi hidastus on oppilaitokselta tuleva todistus.Itse valmistuin yksityisestä koulusta 15. kesäkuuta. Koulutus maksoi noin 4 000 euroa. Lisäksi harjoittelutyötuntini tuottivat koululle tätäkin enemmän, se oli osa hintaa ja tärkeä osa koulutusta.Omasta koulusta sain toki todistuksen heti käteen valmistumisjuhlassa. Näyttötutkinnoista vastanneen aikuisoppilaitoksen ja tutkintotoimikunnan vahvistama yhteinen todistus ammattiin valmistumisesta tuli vasta 15. elokuuta. Sen saamiseen tärvääntyi valmistumisesta kaksi kuukautta. Yli kuukausi menee lisäksi siihen, että Valvira rekisteröi saamansa tiedon. Valvira ei edes vastaa puhelimeen ammattioikeuksien vahvistamisesta, koska ”se hidastaisi prosessia”. Sen sijaan siellä on netti­sivulla jonotiedotus, koska asia menee käsittelyyn.Netti-infon mukaan valmistumisaikatauluni mukaiset lähihoitajat ja koulutetut hierojat pääsevät käsittelyvuoroon näinä päivinä. Milloin käsittely valmistuu ja vahvistus tulee, sitä ei kerrota.Koulutettu hieroja ei voi aloittaa ammattitoimintaansa eikä markkinoida itseään ennen kuin hänen nimensä on Valviran ylläpitämässä JulkiTerhikki -luettelossa.Hieroja voi vain odottaa, suunnitella, nostaa etuuksia, olla tuloton ja työtön tai tehdä muita, mahdollisesti entisiä töitään, jos niitä on.Olisi tärkeää päästä aloittamaan uusi yritystoiminta no­peasti. Jokainen odotteluviikko on kalliin koulutuksen hukkaan heitettyä aikaa. Moni työmahdollisuus saattaa mennä sivu suun.Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin näyttötukinnon suorittaneille. Se sentään toimii nopeasti. Kyseessä on lakisääteinen etuus.Minulle tieto stipendin saamisesta tuli kymmenessä päivässä hakemuksen jättämisestä. Se raha kattaa matkahoitopöydän hinnan.Olisi hyvä, jos sekä Valvira ­että oppilaitosten ja tutkinto­toimikuntien hyväksyntäprosessit pääsisivät samaan nopeuteen. Silloin kolmen kuukauden kohtuuton odottelu supistuisi kolmeen viikkoon.