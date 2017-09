Mielipide

Viisi asiantuntijaa pitää minua työkyvyttömänä – miksi eläkevakuutusyhtiön lääkärit saavat päättää toisin edes

ihmeissäni siitä, kuinka turhaa ja turhauttavaa työtä joillakin lääkäreillä teetetään.Jouduin yllättäen sepelval­timoiden ohitusleikkaukseen huhtikuussa 2016. Sain operaatiosta vakavat komplikaatiot: muun muassa sepsis, kahdesti välikarsinan tulehdus, 10 eri bakteeria ja yksi candida, 18 leikkaussalireissua, kudossiirtoja ja -tuhoja, rintalastan osittainen menetys, teho-osastoa, sydänosastoa, antibioottia suonensisäisesti ja oraalisesti – nykyinen resepti on kahdeksi vuodeksi.Olin sairaalassa vuoden aikana yli neljä kuukautta. Sairauslomani jatkuu yhä.Minua hoitaneet viisi asiantuntijaa pitävät minua kunniansa ja omantuntonsa kautta työkyvyttömänä. Elokuun 2017 alussa työterveyshuollon ylilääkäri totesi, että tutkittava on pysyvästi työkyvytön kaikkeen työhön.Eläkevakuutusyhtiön lääkärit – jotka eivät ole potilasta eli minua edes nähneet – ovat kuitenkin asiasta eri mieltä. He eivät myönnä hakemaani työkyvyttömyyseläkettä.Kuinka monen erikoislääkärin lausuntoa tarvitaan, jotta asiantuntemuksella on jotain merkitystä? Kuinka noin monen asiantuntijan yhtenevä näkemys voidaan tyrmätä? Tämä on paitsi raskasta ja epäoikeudenmukaista terveytensä ja työkykynsä menettäneelle potilaalle myös häpeä lääkärikunnalle.Hippokrateen valalla ei tunnu olevan merkitystä, kun vakuutuslääkärit jyräävät. Tällaisessa menettelytavassa olisi keskusteltavaa lääkärikunnassa ja eduskunnassa.Eläkevakuutusyhtiön ratkaisuja ei perustella, niissä ei ole diaarinumeroita eikä kerrota, ketkä ovat päätöksiä tehneet ja millä kompetenssilla.Yli 30 vuotta kestäneen toimittajaurani aikana näin eri puolilla maata tietojen salailua, poliittista vehkeilyä, korruptiota ja suoranaista tyhmyyttä päätöksenteossa.Sairastuttuani olen törmännyt elämäni suurimpaan muuriin, jonka takana jylläävät epäoikeudenmukaisuus, välinpitämättömyys ja epätarkkuus. Sen mahdollistaa huono ja epä­onnistunut lainsäädäntö.Näyttää siltä, että meillä Suomessa on A-luokan lääkäreitä Kela- ja vakuutuslääkäreinä, ja sitten B- ja C-luokan lääkäreitä suoltamassa merkityksettömiä B-lausuntoja terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.