Mielipide

Opettajana olen saanut tarpeekseni konsulttien digivouhotuksesta – tabletin näytön lääppiminen ei korvaa oppik

Helsingin Sanomien

mielipidesivulla on purettu turhautumista koulujen digitalisaatioon. Nyt on minun vuoroni. Olen opettajana täysin kyllästynyt digiuskovaisten ilosanomaan. On surullista olla mukana ihmiskokeessa, jossa digistä on tehty väkisin herra, joka pakottaa oppilaat ja opettajat palvelijoikseen.Leimautumisen pelossa joudun valitettavasti kertomaan mielipiteeni nimimerkin suojassa, sillä meille koulun vasta­rannan kiiskille on varattu muutosagenttien keksimä haukkumasana: muutosvastarintainen digimuukalainen.Nykykoulussa opettajat jaetaan kahteen leiriin sen perusteella, onko heillä kykyä ottaa vastaan koulun ulkopuolisten digikonsulttien puhe ja korvata tunneäly ja vuorovaikutus sähköisellä tilpehöörillä. Nämä konsultit uskovat, että oppilas oppii parhaiten omatoimisesti tabletin näyttöä lääppimällä. ­Digi on ihmelääke oppimiseen.Perinteisestä opetuksesta ja tarinoiden kertomisesta on tehty liki syntiä. Silti tutkimusten mukaan opettaja olisi yhä ylivoimaisesti tärkein hyviin oppi­mistuloksiin vaikuttava tekijä, jota mikään laite ei voi korvata.Poliitikkojen mukaan Suomi lähtee nousuun digiloikkaamalla. Valitettavasti nykyiset lukiolaiset, sähköisten ylioppilaskirjoitusten koekaniinit, ovat joutuneet opettajiensa johdolla tilanteeseen, jossa digipöhinä on moninkertaistanut työmäärää. Sähköistämisen tavoitteen pitäisi olla juuri päinvastainen.On kaikille turhauttavaa, kun niukkoja resursseja uhrataan tekniikoiden ja ohjelmien opettamiseen, joita tarvitaan vain ylioppilaskirjoituksissa. Loppuaika meneekin yhteyskatkosten ja laitevikojen ihmettelyyn.Koulussa digitalisaatio on muuttunut välineestä itseis­arvoksi. Rahaa löytyy nopeasti vanhentuvaan tietotekniikkaan muttei enää oppikirjoihin. Opetus- ja kasvatusalan suurimmassa tapahtumassa Educassa pedagogiikka on sysätty syrjään ja digikonsultit härpäkkeineen ovat vallanneet messuosastot.Tieto kulkee nykyään taskussa – tosin niin kauan kuin akussa riittää virtaa. Koetilanteissa älykännykästä on tullut oppilaalle oiva apuväline. Takarivissä Google-kääntäjä suoriutuu kielten sanakokeista sukkelaan. Wikipediasta löytyy nopeasti vastauksia. Älypuhelimen ansiosta lunttaamisesta on tullut koulujen arkipäivää.