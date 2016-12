Carrie Fisher 1956-2016

Muistot

Jos kirjoittaisi täydellisen sadun Hollywoodin prinsessasta, joka saa kaiken, sen päähenkilö olisi voinut olla Carrie Fisher http://www.hs.fi/haku/?search-term=Carrie%20Fisher Fisherin vanhemmat olivat Hollywoodin aatelia. Hän sai unelmien roolin teini-iässä. Kuuden vuoden kuluttua hänet tunnettiin ympäri maailmaa.Kaikki olisi voinut olla täydellistä, mutta ei ollut, ei lähimainkaan. Se oli Carrie Fisherin elämän tragedia ja voimavara.Carrie Fisher syntyi 21. lokakuuta 1956 Kalifornian vauraassa Beverly Hillsissä kahden tähden lapsena.Fisherin äiti on Debbie Reynolds, Laulavista sadepisaroista ja muista 1950-luvun klassikoista tunnettu tähti, joka elää yhä. Hänen isänsä oli Eddie Fisher, 1950-luvun laulajatähti ja julkimo. Eddie Fisher jätti perheensä jo vuonna 1959 ja ryhtyi suhteeseen näyttelijä Elizabeth Taylorin kanssa. Myöhemmin Carrie Fisher kertoi äidin murtuneen ja isän kadonneen kuvioista.Fisher kasvoi esiintymään: hän nousi teatterilavalle 15-vuotiaana äitinsä tähdittämässä näytelmässä. Filmille hän pääsi vuoden 1975 Shampoo-komediassa.Suhde showbisnekseen oli silti alusta lähtien vaikea. Fisher on kertonut inhonneensa kuuluisuutta ja Hollywoodin elämäntapaa lapsesta saakka.Tästä huolimatta hän osallistui koekuvauksiin, joissa nuori ohjaaja George Lucas etsi tulevaan elokuvaansa yhtä nuorta, vielä tuntematonta tähtikolmikkoa. Testien lopputulos tiedetään: Fisheristä tuli Star Warsin eli Tähtien Sodan prinsessa Leia.Kävi niin, että vasta 19-vuotias Fisher oli matkalla Hollywoodin huipulle lähes täsmälleen yhtä nuorena kuin äitinsä aikanaan.Ja vuonna 1977 ilmestynyt Tähtien Sota todella oli hitti.Ympäri maailmaa hurmasi elokuvan kolmikko: Fisher, jediritari Luke Skywalkeria esittänyt Mark Hamill ja eräs Harrison Ford, elokuvien rämäpäinen salakuljettaja Han Solo.Vuonna 2004 Fisher sanoi Guardian-lehdelle julkisuuden tuolloin vietelleen hänet, huonoista kokemuksista huolimatta.”Sain sitten lusia julkkiksena”, hän totesi.Hittielokuva ei ollutkaan nuorelle kaartille vain siunaus.Fordista tuli supertähti, mutta Hamill ja Fisher jäivät rooliensa vangiksi. He olivat ikuisesti Leia ja Luke, muut työt jäivät vähiin.Samalla alkoi Fisherin alamäki.Näyttelijä on kertonut epäilleensä jo varhain mielenterveyttään, mutta diagnoosia ei ollut.Mukaan tulivat päihteet, ja jo 30-vuotiaana Fisher oli kokenut yliannostuksen ja käynyt mielisairaalassa. Fisherin muu elämä ei ollut rauhallisempaa.Hän tapaili muusikkotähti Paul Simonia 1970- ja 1980-lukujen taitteessa, mutta naimisiin pari päätyi vain vajaaksi vuodeksi vuosina 1983-1984. Välissä Fisher ehti käydä kihloissa näyttelijä Dan Aykroydin kanssa. Fisher sai lapsen toisen elinkumppaninsa, Hollywood-agentti Bryan Lourdin kanssa, mutta suhde päättyi Lourdin rakastuttua toiseen mieheen. Tänä vuonna Fisher paljasti, että hänellä oli suhde myös Fordiin Tähtien Sodan kuvausten aikana.Nainen, joka oli kertonut vihaavansa Hollywoodia, oli muuttunut sen henkilöitymäksi.Näyttelijänä Fisheriä nähtiin enää pikkurooleissa, ja iso syy oli kuluttava elämäntapa.Sitten syy alkoi selvitä.Vuonna 2000 Fisher antoi ABC-kanavalle haastattelun, jossa hän kertoi sairastavansa kaksisuuntaista mielialahäiriötä.”Luulin olevani narkkari, ihminen joka ei vain kykene lopettamaan huumeiden käyttämistä”, Fisher sanoi.”Mutta selvisikin, että olen erittäin vakavasti maanis-depressiivinen.”Ulostuloa pidettiin aikanaan rohkeana. Siitä alkoi Fisherin pitkä työ mielenterveyshäiriöistä kärsivien puolestapuhujana.Fisher puhui läpi 2000-luvun siitä, kuinka sairauden kanssa voi elää ja kuinka mielenterveyden ongelmat ovat sairauksia siinä missä muutkin.Tämä ei enää tunnu radikaalilta mielipiteeltä, mikä lienee osittain myös Fisherin ansiota.Myös Fisherin kadonnut ura löysi uuden kirjallisen suunnan.Fisher julkaisi ensimmäisen, selvästi omaelämäkerrallisen, romaaninsa vuonna 1987. Postcards From the Edge kertoo elokuvabisneksen kuluttaman näyttelijän päihdehuuruisesta kriisistä. Kirjasta filmattiin elokuva, jonka pääosissa nähtiin Hollywood-äitinä ja tyttärenä Meryl Streep ja Shirley MacLaine.Kirjallinen työ saattoi olla Fisherin pelastaja. 1990-luvulla hänestä tuli Hollywoodin arvostetuimpia käsikirjoitusten muokkaajia, script doctoreita.Työ on usein näkymätöntä, mutta arvokasta: tarkoituksena on ”viimeistellä” tai korjata käsikirjoitus filmattavaan kuntoon, ja juuri tässä Fisher oli mestari. Hänen kädenjälkensä on kerrottu näkyvän suuressa osassa 1990-luvun Hollywood-hittejä.Kun 2000-luku koitti, Fisherin elämässä alkoi uusi nousu. Hän puhui mielenterveysasioista ja otti railakkaasti kantaa naisten asemaan, erityisesti viihdebisneksen sisällä. Hän piti ääntä esimerkiksi iäkkäiden naisnäyttelijöiden roolien vähyydestä.Tässäkään aika Leiana ei jättänyt häntä rauhaan. Eräs alkuperäisen Tähtien Sota -trilogian ikonisista kohtauksista on orja-Leia-osuus. Kultaisiin bikineihin puettu Fisher on kahleissa avaruusolion vankina. Asetelmaa on moitittu esineellistäväksi.”Älä ryhdy orjaksi kuten minä, taistele sitä orja-asua vastaan”, Fisher sanoi uusien Star Warsien tähdelle Daisy Ridleylle.Leian hahmoa on luettu toisinkin: Fisherin kipakkaa roolityötä pidetään myös voimauttavana ja kapinajohtajaksi kasvavaa prinsessaa edistyksellisenä.Kun uusimpia Tähtien Sotia alettiin filmata, haastatteluissa vanhasta tähtikaartista nousi esille yksi hahmo.Tuo hahmo ei ollut Hamill tai ikääntynyt tähti Ford, vaan aivan omanlaisekseen eksentrikoksi kypsynyt Carrie Fisher.Fisher esiintyi haastatteluissa jalat sohvalla ja antoi omituisia mutta aina hauskoja lausuntoja. Rentoudesta kertoi sekin, että viime vuosina Fisheriä seurasi kaikkialle - haastatteluihin ja punaiselle matollekin - rakas ”terapiakoira”, ranskanbulldoggi Gary.Fisher perusti koiralleen jopa sosiaalisen median tilejä, jotka kertoivat Fisher-uutisia. Kun 60-vuotiaan Fisherin kuoleman aika sydänkohtauksen jälkeen tiistaina tuli, yksi uutista kertonut lähde oli Gary-koiran Twitter-tili.Fisherille oli varattu rooli myös tulevaan Tähtien Sota -saagan kahdeksanteen osaan, johon hän ehti tehdä kuvaukset. Vaikka ei olisi ehtinyt, oli selvää, että sarja ei pärjää ilman tähteään.Vastikään ensi-iltansa saaneen Rogue One -elokuvan viimeinen kuva esittää nuorta prinsessa Leiaa, jolle Carrie Fisherin piirteet on luotu tietokoneella.