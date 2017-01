Miksi Meryl Streep on nyt niin suosittu? Tämä juttu kertoo, miksi erityisesti nuoret naiset pitävät näyttelijää nyt esikuvanaan Sunnuntainen virstanpylväs saattoi livahtaa monelta huomaamatta. Näyttelijä Meryl Streep täytti 65 vuotta, ja se on fanfaarin paikka. Streep on jokaisen naisen voimaeläin. Elokuvatoimittaja Jutta Sarhimaa kirjoitti Merylille avoimen ihailijakirjeen.