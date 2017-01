Feminismiä vastaan, poliittista korrektiutta vastaan: Tällainen on netistä nouseva uusi oikeisto, jonka Donald Trump vie Valkoiseen taloon

Nyt.fi

Donald Trumpin vaalivoitto nosti valokeilaan internetissä jo vuosien ajan kuplineen oikeistolaisen, ärhäkän ja hämmentävän liikehdinnän, jota nyt kutsutaan löyhästi alt-rightiksi. Mutta mikä tuo liike on ja miten se internetissä näkyy?





Internetissä on vihaisia ihmisiä, usein nuoria.





Saatat olla törmännyt heihin: Joku vastustaa ”poliittista korrektiutta” ja kielenkäytön rajoittamista, toinen feminististä videopelien analyysiä, kolmas maahanmuuttoa, neljäs kaksijakoisen sukupuoliajattelun muutosta, viides ajaa ”miesten oikeuksia” ja joku kenties on mukana kaikissa.





Tämä vastustaminen tapahtuu sosiaalisessa mediassa, meemeinä, hakkerointina – tai joskus suoranaisena häirintänä.





Vuosien ajan nämä asiat ovat kuplineet verkossa vailla ulospäin näkyvää muotoa, yksittäisinä purskahduksina. Ilman symboleja, ilman nimeä.





Nyt asia on muuttumassa: Verkosta on nousemassa aivan uusi poliittinen liike.





Tämä on yritys piirtää kuva tuosta liikkeestä.





Yhdysvaltain presidentinvaalit voittanut Donald Trumphttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Donald%20Trump nousi monien eri ryhmien sankariksi. Tehdastyöntekijät, kaupunkien ulkopuoliset asukkaat ja monet muut äänestivät Trumpia, esimerkiksi taloudellisen muutoksen toivossa.





Yksi ryhmä otti kuitenkin erityisellä innolla vastuun Trumpin rajun retoriikan, joka rikkoi kaikkia poliittisen korrektiuden rajoja. Tuo ryhmä löytyy internetistä.





Trumpista tuli verkon vihaisten symboli.





Yhdysvalloissa tästä liikkeestä on viime aikoina alettu puhua ”alt-rightina” eli vaihtoehtoisena oikeistona. Nimi oikeastaan kertoo ainoan asian, joka liikettä varmasti yhdistää: vaihtoehtoinen eli paljon perinteistä oikeistoa rajumpi linja.





Erityisen raju tämä linja on Yhdysvaltain rotupolitiikassa: alt-rightia on kuvattu ”valkoisen kulttuurin” puolustusliikkeeksi tai pelkästään rasistiseksi.





Monien hämmästykseksi Trump käytti vaalikampanjassaan usein tämän ”vaihtoehtoisen oikeiston” hyökkäävää retoriikkaa ja välitti Twitterissä eteenpäin sen viestejähttp://nordic.businessinsider.com/donald-trump-alt-right-2016-7?r=US&IR=T, joita tulkittiin muun muassa rasistisiksi ja juutalaisvastaisiksi.





Olisi kuitenkin virhe typistää alt-rightin nimen saanut liikehdintä tähän: Kyse on laajemmasta internetiin syntyneestä yhteiskunnallisesta alakulttuurista, joka nyt saattaa olla löytämässä oman äänensä.





Mutta millainen tuo ääni on? Liikettä kuvataan Wikipediassakin hajanaiseksi, mutta yhdistäviksi tekijöiksi sanotaan Trumpin tuki, maahanmuuton ja monikulttuurisuuden vastustaminen sekä poliittisen korrektiouden tuomitseminen.





Jotta ymmärtäisimme paremmin, tutkitaan liikkeen symboleja.





Pepe-sammakko









Alt-rightin ydin ovat internet ja erityisesti meemit. Etenkin härskeillä ja loukkaavilla meemeillä alt-right-aktiivit yrittävät ärsyttää vastustajiaan.





Siksi ei ole yllättävää, että liikkeen symboliksi on Trumpin kampanjan aikana noussut yksittäinen meemi, joka kuvaa viatonta sammakkoa nimeltään Pepe.





Pepellä ei alunperin ollut mitään tekemistä oikeistopolitiikan kanssa.





Sammakkohahmo on taiteilija Matt Furienhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Matt%20Furien luoma ja esiintyi ensimmäisen kerran tämän Boy's Club -nettisarjakuvassa 2005. Pepen nettisuosio lähti nousuun, kun sarjakuvan ”feels good man” -ruutu postattiin 4Chan-foorumille – vuoteen 2014 mennessä siitä oli tullut yksi ikonisimmista nettimeemeistä koskaan.





Sitten tapahtui jotakin: alt-rightin kannattajat omivat Pepen ideologiansa välineeksi.





Muutos alkoi vuonna 2016 ja eteni nopeasti. Kuvia, joissa Pepe yhdistettiin natsistiseen ja rasistiseen kuvastoon, alkoi ilmaantua foorumeille ja sosiaaliseen mediaan yhä enemmän.





Pepestä tuli kulttuurihäirinnän väline.





Pepe sotkeutui myös Yhdysvaltain presidenttikisaan. Trumpista ja tämän lähipiiristä tehtiin Pepe-kuvia, ja Trump itsekin jakoi niitä somessa ylpeänä.





Alt-rightin viittausmylly on monimutkainen, äärimmäisen nopea ja tehokkaassa polittisessa käytössä.





Jotakin monimutkaisuudesta kertoo se, että Trumpin poika Donald Trump Juniorhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Donald%20Trump%20Junior jakoi kampanjan aikana tämän meemin, joka yhdisti Pepe-sammakon, Clintonin kuvauksen Trumpin kannattajista surkimuksina, Expendables-elokuvan julisteen sekä Trumpin tukijoita:









Syyskuussa alt-rightin kannattajien riemu repesi, kun Hillary Clintonin kampanjasivuilla julkaistiin artikkeli Pepen, Trumpin ja rasististen liikkeiden yhteyksistä.http://nyt.fi/a1473827530087





Samoihin aikoihin Pepe lisättiin amerikkalaisen, juutalaisvastaisuutta seuraavan Anti-Defamation Leaguen virallisten vihasymbolienhttp://edition.cnn.com/2016/09/28/us/pepe-the-frog-hate-symbol-trnd/ tietokantaan.





Tämä vain lisäsi kierroksia: Erityisesti Twitterissä alt-right-ajatuksia kannattavat käyttäjät alkoivat lisätä nimensä perään sammakko-emojin (🐸 ) kertomaan siitä, että he todellakin kannattavat asioita, joita sammakko nyt edustaa.





Nyt alt-rightilla oli kaksi symbolia: Trump ja Pepe-sammakko.





Gab – sano mitä tahansa









Tarve saada sanoa vapaasti mitä tahansa on uuden nettioikeiston ydinasia. Liikkeen kannattajien mielestä ilmaisua ei pidä rajoittaa mitenkään: rasistiset hyökkäykset, räävitön tai mauton ”huumori” mistä tahansa, henkilöön käyvät rajut hyökkäykset ja muut verkkokulttuurin ääri-ilmiöt pitää liikkeen mielestä vain sietää.





Tämän näkemyksen vuoksi moni on joutunut kahnauksiin sosiaalisen median palvelujen kanssa. Twitter poisti viime viikolla useita alt-rightin johtohahmojen tilejähttp://www.usatoday.com/story/tech/news/2016/11/15/twitter-suspends-alt-right-accounts/93943194/, ja Twitter on aiemmin sulkenut myös kiusaajiksi katsomiensa käyttäjien tilejä.





Verkkopalsta Redditissä on syntynyt rajuja kiistoja siitä, saako alustalla sanoa mitä tahansa, oli se sitten kuinka loukkaavaa tahansa (palvelu sulki pitkän keskustelun jälkeen edelliskesänä https://www.reddit.com/r/announcements/comments/3fx2au/content_policy_update/joukon rasistisina pitämiään foorumeja).





Vastaliikkeenä perustettiin taannoin oma erillinen sosiaalinen media niille, jotka haluavat sanoa mitä tahansa. Palvelun nimi on Gab https://gab.ai/ja sen logo on kirjoitushetkellä – yllättäen – sammakko.





Milo Yiannopoulos, räävittömyyden kasvot









Jos alt-rightillä jokin keulakuva on, se on brittiläinen Milo Yiannopouloshttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Milo%20Yiannopoulos, 32.





Cambridgen yliopistossa opiskellut Yiannopoulos työskentelee nykyään oikeistokonservatiiviselle Breitbart-nettimedialle. Hän on saanut julkisuutta kohulausunnoillaan: Yiannopoulos on muun muassa verrannut feminismiä syöpään ja sanonut transihmisiä aivosairaiksi. Islamia ja muslimien maahanmuuttoa vastaan hän on puhunut niin ikään toistuvasti.





Yiannopoulos on myös avoimesti homo ja eräänlainen homoaktivisti. Vaalien alla hän muun muassa puhui Donald Trumpin puolesta Gays for Trump -tapahtumassa – Trumpia hän kutsuu ”Daddyksi” eli isiksi.





Yiannopouloksen maine kasvoi entisestään, kun hän sai hiljattain elinikäisen porttikiellon Twitteriin. Kesällä ilmestyneen Ghostbusters-elokuvan tummaihoinen näyttelijä Leslie Joneshttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Leslie%20Jones oli joutunut Twitterissä rasistisen vihakampanjan uhriksi, ja Yiannopoulosta syytettiin Jonesin kiusaamisen masinoinnista.





Yiannopoulos kielsi asian, mutta muutoin kaikenlainen asiaton, ulkonäköön menevä ja loukkaava kielenkäyttö on hänelle normaalia. Hän kutsuu itseään ”sananvapausfundamentalistiksi” - kritiikin nimissä pitää voida sanoa mitä tahansa, Yiannopoulos katsoo. Nyt.fi:n laajan jutun Yiannopouloksesta voi lukea täältä.http://nyt.fi/a1469586087819





Taisteluhelikopterilla sukupuolien vallankumousta vastaan









Kun media on Trumpin voiton jälkeen käynyt Yhdysvalloissa itsetutkiskelua siitä, mitä kaikkea tehtiin väärin vaaleja edeltävässä uutisoinnissa, esiin nousivat muun muassa transihmisten vessat. Maassa alkoi keväällä kiista Pohjois-Carolinan säädettyä lain, jonka mukaan transihmisten pitää käyttää sille sukupuolelle tarkoitettua wc:tä, mikä heidän syntymätodistuksessaan on.





Syrjivää lakia vastaan käydystä kamppailusta kirjoitettiin ympäri maailmaa, meilläkin.http://nyt.fi/a1461720898235 USA:ssa uutisointi oli niin laajaa, että Trumpin kannattajat saivat siitä taas yhden syyn puhua liberaalin median elitismistä: transsukupuolisten vessoista kyllä kirjoitetaan, mutta valkoisten miesten ahdingosta ei.





Alt-rightille viime vuosina yleistynyt keskustelu sukupuoli-identiteeteistä ja eri sukupuolista – siis muista kuin miehistä ja naisista – on yleisesti ottaen punainen vaate. Tai ainakin yleinen pilkan aihe.





Pari vuotta sitten netissä alkoi kiertää ”I sexually identify as an attack helicopter” (”Sukupuoli-identiteettini on taisteluhelikopteri”) -meemi. Irvaileva teksti levisi Redditissä ja helikopterin tilalle vaihdeltiin muita satunnaisia asioita tai esineitä.





Taisteluhelikopteri-sanaa saatetaan käytää pilkkamielessä sukupuolikeskusteluissa jo Suomessakin. Jälleen yksi esimerkki ivallisesta tavasta, jolla alt-right reagoi keskusteluun, josta liikkeen mielestä ei pitäisi keskustella lainkaan.





Rasismia ja ”rotutietoisuutta”









Alt-right-sateenvarjon alle mahtuu monenlaista toimintaa, ja osa tästä on avoimen rasistista.





The New York Times kertoi viikonloppuna Washingtonissa järjestetystä ”alt-right-konferenssista”, joka päättyi avoimen juutalaisvastaiseen puheeseen, jossa todettiin Amerikan ”kuuluvan valkoisille”. Puhe päättyi The New York Timesin mukaan joidenkin yleisön jäsenten heil-huutoihin ja käsien ojennuksiinhttp://www.nytimes.com/2016/11/21/us/alt-right-salutes-donald-trump.html?_r=0.





The New York Times toteaa, että liikettä on vaikea määritellä, mutta että siihen liitetään yleensä http://www.nytimes.com/2016/11/21/us/alt-right-salutes-donald-trump.html?_r=0esimerkiksi presidentti Barack Obamanhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Barack%20Obaman amerikkalaisen syntyperän epäily (Obama on syntynyt Havaijilla), viime aikoina nousseen mustien oikeuksia puolustavan ja poliisiväkivaltaa vastustava Black Lives Matter -liikkeen leimaaminen riehumiseksi ja vaatimus laittomien siirtolaisten laajoista karkotuksista Yhdysvalloista.





Tässäkään suhteessa liike ei kuitenkaan ole yhtenäinen, vaikka jonkinlainen maahanmuuttovastaisuus sateenvarjon alle sopivia internet-ilmiöitä usein yhdistääkin.





Keskustelupalstojen vallankumous









Jos ”uuden oikeiston” pesäpaikka pitäisi nimetä, ne olisivat chanit. Chanit ovat eräänlainen keskustelupalstojen alalaji, jolla kuvat ja suorasukainen kielenkäyttö ovat ydintä.





Niillä porno, politiikka, piirretyt, vitsit, pilailut ja kaikki mahdollinen maan ja taivaan väliltä tungetaan kulttuuriseen tehosekoittimeen ja ulos lentää aivan kaikkea mahdollista, usein myös jotakin puhtaan nerokasta. 4chan, 8chan ja suomalainen Ylilauta ovat tunnetuimpia chaneja.





Palstojen täysin anarkistinen sananvapaus – ja usein äärimiehinen kulttuuri – on alt-rightin verkkoliikkeen ydintä.





Yhdysvaltain presidentinvaalissa tämän kulttuurin paras ilmaus oli Reddit-palstan (eräs USA:n suosituimmista verkkopalveluista) alaosio nimeltään The_Donaldhttps://www.reddit.com/r/The_Donald/.





Yli 300 000 seuraajaa kerännyt alaosio on anarkistinen, villi, räävitön, usein islam-vastainen ja täysin Trump-mielinen kanava niille, jotka haluavat ajaa omaa kulttuurista muutostaan.





The_Donaldin suosiosta kertoo jotakin se, että sille luotu Trump-sisältö nousi vuoden 2016 aikana niin usein Redditin suosituinta sisältöä keräävälle kotisivulle, että Reddit joutui muuttamaan algoritmiaan. Trump välitti eteenpäin palstan luomuksia.





Samalla palsta tuli luoneeksi poliittisen puhetavan, jonka suosiota ja omalaatuisuutta ihmetteli viime viikonloppuna The New York Timeskinhttp://www.nytimes.com/2016/11/20/opinion/sunday/reddit-and-the-god-emperor-of-the-internet.html.





”The_Donaldista on tullut eräs internetin tärkeimmän sivuston vaikutusvaltaisimmista yhteisöistä”, lehti kirjoitti – ja kuitenkin suuri osa sen sisällöstä olisi ulkopuolisen silmissä kaikkine meemikerroksineen lähes käsittämätöntä.





Yhteinen vihollinen: SJW eli Suomessa ehkä ”suvakki”





Monet poliittiset liikkeet luovat viholliskuvia, joita vastaan omia asioita peilataan. Alt-rightille vihollisista eräs suurimmista on Social Justice Warrior eli SJWhttps://en.wikipedia.org/wiki/Social_justice_warrior. Internetiä ei tarvitse selata kovin montaa minuuttia kohdatakseen monimutkaisen ”vitsin”, jonka tarkoitus on mollata näitä yksilöitä.





SJW-nimityksellä viitataan vapaamielisiin arvoihin intohimoisesti uskoviin internetin käyttäjiin, jotka kannattavat esimerkiksi sukupuolikäsityksen monipuolistamista, hyväksyvää ja kunnioittavaa puhetapaa, identiteettien ja kulttuurin moninaisuutta tai feminismiä.





Loukkaavaksi muuttunut nimitys liitetään usein naisiin, erityisesti verkossa asiaansa ajaviin nuoriin naisiin.





Termin sisältö on suomalaisille ja muillekin eurooppalaisille itse asiassa tuttu. Populististen aatteiden noustessa eri puolilla Eurooppaa eri maiden verkossa on syntynyt omia haukkumanimiä niille, jotka edustavat vastakkaista aatesuuntaa: esimerkiksi monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta. Suomessa tämä haukkumasama on verkossa käytetty loukkaustarkoitukseen luotu ilmaus suvakki.





Vaikka jaettu kuva vastustajasta on loukkaava, se kertoo myös siitä, kuinka alt-right vetoaa kansainvälisesti.





Toinen alt-rightin usein käyttämä haukkumasana on ”cuckservative.” Cuck on lyhenne englanninkielen vanhahtavasta cuckold-sanasta, joka tarkoittaa petettyä aviomiestä. Foorumeilla cuck on usein halventava nimitys miehelle, jota pidetään alistuvana tai kyvyttömänä. Cuckservative kuvaa alt-rightin kielellä konservatiivia, joka on liikkeen mielestä liian liberaali – eräänlaista aatepetturia siis.





Miesten vapautusrintama









Alt-right on vahvasti nuorten miesten liike. Niinpä osaksi sitä on loksahtanut meninismi, viime vuosina yleistynyt ”miesten vapautusliike.”





Meninismi-termi yleistyi aluksi feminismiä parodioivissa somepostauksissa ja muissa nettiteksteissä, mutta sittemmin siitä on tullut yleisnimitys uudenlaiselle miesliikkeelle. Se haluaa erottautua tasa-arvokeskustelusta ja usein nimenomaan korostaa sukupuolieroa: että miesten kuuluu olla perinteisellä tavalla maskuliinisia, ja että tällainen ”miehekkyys” pitäisi palauttaa taas arvoonsa.





Meninismin alle on kehittynyt erilaisia radikaalimpia aatteita ja niitä kuvaavia termejä, kuten MGTOW eli Men Going Their Own Way (Miehet, jotka kulkevat omaa tietään).





Yhdysvalloissa yksi radikaalin meninismin tunnetuimmista hahmoista on taiteilijanimeä Roosh V käyttävä Daryush Valizadehhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Daryush%20Valizadeh. Hänellä on oma perinteistä heteroseksuaalista miehisyyttä ja patriarkaalisuutta korostava aate, jota kutsuu ”neomaskuliinisuudeksi.” Eräässä paljon huomiota saaneessa kirjoituksessaan hän esitti, että raiskaus tulisi laillistaa. Valizadeh on myös niin sanotun pokauskulttuurin sanansaattaja ja kirjoittanut aiheesta lukuisia kirjoja.





Valizadeh sai alkuvuodesta julkisuutta Suomessakin, kun hänen kannattajilleen suunnitellun maailmanlaajuisen tapaamispäivän oli määrä levitä myös Helsinkiin.http://nyt.fi/a1454649790691 Nettikohinan yltyessä Helsingin poliisikin tiedotti lopulta ”pro-raiskaustapahtuman” perumisesta.





Valizadeh oli Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjan aikaan luonnollisesti myös näkyvä Donald Trumpin kannattaja.





Suomessa radikaalia meninismiä edustavat muun muassa kirjailija Timo Hännikäinenhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Timo%20H%C3%A4nnik%C3%A4inen sekä sosiologi Henry Laasanenhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Henry%20Laasanen, joka on jakanut Valizadehin tekstejä silloin tällöin blogissaan.





Gamergate, Ghostbusters ja pop-kulttuurisota









Viime aikoina on kaikenlaisen populaarikulttuurin ja viihteen ympärillä on käyty eräänlaista kulttuurisotaa. Siinä vastakkain ovat suvaitsevaiset ja moninaisuutta korostavat sekä perinteiset, miehiset arvot. Jälkimmäisiä kannattaa tietysti alt-right.





Tämän kulttuurikamppailun laajimmalle levinnyt ilmentymä on videopelimaailmassa jo vuosia vellonyt Gamergate.http://nyt.fi/a1305884430502 Joidenkin miespuolisten peliaktiivien mukaan Gamergatessa oli kyse pelijournalismiin pesiytyneen korruption vastustamisesta. Selkkauksessa pelialan naistekijöille alkoi kuitenkin sadella uhkauksia ja törkyä, josta kriitikoilla ei ollut kiire sanoutua irti – sananvapauden nimissä.





Perinteisten arvojen puolesta taistelevia vastaliikkeitä on syntynyt niin scifin (Suomeenkin ulottuvasta Sad puppies -jupakasta enemmän täällähttp://nyt.fi/a1305959954351), elokuvien kuin pelienkin piirissä. Elokuvapuolella näkyvin kapina syntyi kesällä ensi-iltansa saanutta Ghostbusters-uusintaversion ympärille, siinä kun Haamujengi koostuu naisista. Nais-Ghostbustersia ihmetteli Donald Trump jo viime vuonna, ja elokuvaa vastaan on kampanjoinut näkyvästi esimerkiksi Milo Yiannopoulos. Lisää Ghostbusters-äläkästä täällä.http://nyt.fi/a1469065944211





Yhdysvalloissa Hollywood ja tv-maailma on vahvasti liberaali, joten omaa ideologiaansa alt-right ei vielä ole saanut niissä juurikaan läpi.





Paitsi: Adult Swim -kanavalla, joka tunnetaan monista kulttimaineeseen nousseista animaatioista (mm. Metalocalypse, Rick & Morty), alkoi viime vuonna sketsisarja nimeltä Million Dollar Extreme Presents: World Peace. Sen äärimmäisen epäkorrekti huumori – ja sarjan luojan Sam Hyden http://www.hs.fi/haku/?search-term=Sam%20Hydenjatkuva Twitter-trollaus – on tuonut sarjalle niin paljon alt-right-faneja, että mediat kutsuvat sitä jo liikkeen ”omaksi tv-show’ksi.https://www.buzzfeed.com/josephbernstein/the-alt-right-has-its-own-comedy-tv-show-on-a-time-warner-ne?utm_term=.uho9yKQMA#.vdddBMXPQ”





Breitbart ja uusi vihainen media









Koko maailma kohahtihttp://www.forbes.com/sites/ellenkilloran/2016/11/14/steve-bannon-and-breitbart-news-why-everyone-but-the-alt-right-fears-trumps-top-adviser-pick/#79976a2a504f, kun Donald Trump nimitti läheiseksi neuvonantajakseen Valkoiseen taloon Stephen Bannoninhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Stephen%20Bannonin, Breitbart-uutissivuston johtajan. Kuka tämä huippuvirkaan noussut kovan linjan edustaja oikein oli?





Breitbart on olennainen osa alt-right liikettä, sen eräänlainen uutisosio (sivusto tosin tuottaa muutakin sisältöä). Liikkeen ydinhahmoihin kuuluva Milo Yanniopoulos on sivuston näkyvimpiä kirjoittajia, ja se uutisoi usein aiheista, jotka ovat lähellä alt-rightia. Sivustolla on esimerkiksi omat median ja viihdeteollisuuden oikeistolaiseen kritiikkiin keskittyneet uutisosiot – nimeltään Big Hollywood ja Big Media.





Breitbart välittää paljon tavanomaisia uutisia, mutta kertoo usein asioista myös omasta oikeistolaisesta näkökulmastaan. Samalla siitä on tullut voimakkaasti kahtia jakautuvan amerikkalaisen uutismedian yksi keskeinen toimija, nimenomaan uuden oikeiston kanavana.





Pian Trumpin voiton jälkeen Breitbart ilmoitti laajentavansa toimintaansa Eurooppaanhttp://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-strategy-idUSKBN1342TP, ensin Ranskaan ja Saksaan, missä on lähiaikoina tiedossa vaalit.





Mutta mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella?





Onko alt-rightissa kyseessä vain hajanainen kokoelma internet-ilmiöitä vai nouseva poliittinen liike? Lyödäänkö nyt alt-right-varjon alle kaikenlaisia ilmiöitä niin, että niiden todellinen merkitys katoaa?





Samaa kysyi sunnuntaina esimerkiksi The New York Timeshttp://www.nytimes.com/2016/11/21/us/alt-right-salutes-donald-trump.html?_r=0: ”Onko alt-right vain nimi oikeistolaiselle nettiprovosoinnille? Vai onko se poliittinen liike, jota leimaavat muukalaisviha ja poliittisen korrektiuden tuomitseminen?”





Euroopasta katsoen ilmiö ei ainakaan ole yhtä vieras tai uusi kuin Yhdysvalloissa. Populistisiksi kutsuttuja Euroopan puolueita yhdistävät usein samat asiat, jotka Yhdysvalloissa nyt liitetään alt-right-nimeen. ”Poliittisen korrektiuden”, maahanmuuton ja esimerkiksi uuden aallon feminismin vastustaminen limittyvät usein kokonaisuudeksi, joka poikkeaa Euroopan perinteisistä keskusta-oikeistolaisista konservatiivipuolueista. Eräs tapa hahmottaa asiaa onkin se, että ”alt-right” tai ”uusi oikeisto” on vain uusi nimi sille, mitä Euroopassa on kutsuttu populismiksi.





Liikettä ei myöskään kannata tulkita liian suureksi: On epäselvää, kuinka suuri sen kannatus esimerkiksi internetissä on. Chanien maailmassa pienikin joukko voi saada aikaan massiivisen kampanjan, jota tukevat yksittäiset trollaajat eri puolilta maailmaa.





Toisaalta aatteet sujahtivat luontevaksi osaksi Donald Trumpin presidenttikampanjaa, mikä nosti niitä väkevästi marginaalista kohti valtavirtaa. Internetin alt-right-palstat ovatkin olleet Trumpin voiton innokkaimpia juhlijoita.





Aika näyttää, onko ”alt-right” oma yhtenäinen liikkeensä vai vain kokoelma yksittäisiä, suurelta osin kulttuurisia kysymyksiä.





Silti netistä noussut liike näyttää yhden suunnan, joka nyt länsimaiden politiikassa myllertää.