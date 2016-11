Rakensin lapsilleni kuplan TV2:sta ja Pikku Kakkosesta – näin se puhkesi

Nyt.fi

Ensimmäiset viisi vuotta sujuivat hienosti.Rakensin lapsilleni kuplan, joka perustui siihen, että televisiossa on yksi kanava, TV2, joka esittää yhtä lastenohjelmaa, Pikku Kakkosta. Muuta lapsille suunnattua ruutusisältöä tällä planeetalla ei ole.Jälkikasvuni hyväksyi tämän mukisematta ja tapitti Pikku Kakkosta kuuliaisesti päivästä, viikosta ja vuodesta toiseen.Eräänä aamuna kuopukseni sohaisi tahmaisella näpillään jotakin painiketta television kyljessä, koska en ollut huutanut ”Telkkariin ei saa koskea” sinä aamuna kuin riittämättömät kolmesataa kertaa.Traagisen vahinkopainalluksen seurauksena kanava vaihtui. Yhtäkkiä ruudussa hohkasi herkullisen värikäs, ihanalla pimpelipompelimusiikilla väritetty pätkä, jossa lapsi hoiti interaktiivista nukkea.”Äiti, mikä tämä on?” esikoiseni kysyi ääni tutisten, näkemästään hypnotisoituneena.”Mainos”, kerroin lannistuneena.”Mikä?”Koska televisiota ei katsota meillä ennen lasten nukkumaanmenoa, tv-mainoksen konsepti oli heille vieras. Eikä tämä ollut edes pahinta. Mainoksen jälkeen kanavalla alkoi moderni piirretty, jossa toraisat legoukkelit hakkasivat toisiaan miekoin ja räjäyttivät näyttävästi kaikenlaista.Lapseni hakeutuivat kiinni tv-ruutuun ja näyttivät yhtä aikaa järkyttyneiltä ja suunnattoman onnellisilta. Seuraavana päivänä he kiemurtelivat Pikku Kakkosen aikana tuskastuneina ja rukoilivat, että saisivat kurkistaa taas toiselle kanavalle. Osoitin selkärangattomuuteni kasvattajana ja nostin kädet pystyyn.perheeni viettää ruutuidyllissäni yhä joulukuut. Silloin legoukoton ja räiskymätön kanava kelpaa hetkellisesti lapsilleni – kiitos Joulukalenterin.Yle tuottaa vuosi vuodelta yhä parempia joulukalenteriohjelmia, joihin aikuinenkin koukuttuu mielellään: esimerkiksi viime vuoden Maltin ja Valtin Kadonneiden lahjojen tapaus oli syystäkin hitti.Tänä torstaina alkava Jäätävä seikkailu taas on jatkoa toissavuoden Porokuiskaajan arvoitukselle, joka oli laadukas joulufantasia sekin. Näyttelijäkaarti vakuuttaa jo ennalta: Vesa Vierikko http://www.hs.fi/haku/?search-term=Vesa%20Vierikko ja Pirkka-Pekka Petelius http://www.hs.fi/haku/?search-term=Pirkka-Pekka%20Petelius saavat rinnalleen muun muassa Minttu Mustakallion http://www.hs.fi/haku/?search-term=Minttu%20Mustakallion Eero Ritalan http://www.hs.fi/haku/?search-term=Eero%20Ritalan ja Esko Salmisen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Esko%20Salmisen Nähdään kuplassa.