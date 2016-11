Pidimme kaksi viikkoa uutta päiväkirjamaista kalenteria, jota hehkutetaan maailmalla – näin se toimii

Nyt.fi

Jos vastasit yhteenkään kysymykseen ”kyllä”, kannattaa kokeilla maailmalla suosittua bullet journalia.

Monille bullet journal on tapa tehdä arjesta vähän hauskempaa ja kauniimpaa.

Two of my favourite things - Christmas shopping and organisation 😍https://www.instagram.com/p/BNZTmF0hkJV/ Kuva, jonka @sasha_not_so_fierce julkaisi 29. 11ta 2016 klo 5.16 PST

Bullet journalin ytimessä on siis tuttu mindfullness-ajatus:

Otan tämän haasteena. Tavallisesti pöytäni töissä näyttää nimittäin tältä:

Nykyisin muistilappuni ja muistiinpanoni ovat usein ihan hujan hajan

Aloittaminen on ainakin helppoa:

Avaan ensimmäisen aukeaman.

hakemisto (1.)

moduuleiksi

Toiselle aukeamalle teen tulevaisuuslokin

(2.).

Bullet journal toimii suppilon tavoin, eli siinä edetään laajemmasta pienempään päin.

Seuraavaksi teen kuukausinäkymän (3.

Viimeinen peruselementti on bullet journalin kova ydin eli päiväloki (4.).

Haluan tehdä tämän mahdollisimman helpoksi

Päivälokissa tapahtuu myös se asia, mikä tekee bullet journalista niin uniikin.

migraatioksi

Helppoa!

Mutta toisella viikolla alan jo varovaisesti kirjailla sivuille kaikenlaista muutakin. Bullet journalin ohjeissa kehotetaan miettimään tarkkaan erilaisten listojen ja kokoelmien tekoa:

Kokeilen erilaisia listoja.

Vielä on kysymys: tuunatako vaiko ei? Uhka vai mahdollisuus?

Tärkeintä on, että se toimii.