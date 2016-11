Makedonialaiset teinit tehtailevat Donald Trumpia tukevia valeuutisia, ja tienaavat sillä hyvin – näin bisnes toimii

Nyt.fi

”Tulitte siksi, että teimme Trumpista presidentin”, parikymppinen mies sanoo makedonialaisen pikkukaupungin yökerhon ovella toimittajalle.Hänellä on pointti: Yhdysvalloissa pohditaan parhaillaan, oliko Donald Trumpia http://www.hs.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpia tukevilla ja Hillary Clintonia http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000004888603.html parjaavilla valeuutissivustoilla vaíkutusta Trumpin voittoon.Ja huomattava osa valeuutisista on peräisin sivustoilta, joita pyörittävät pienessä Velesin kaupungissa Makedoniassa asuvat teinit.18-vuotias nuorukainen on luvannut näyttää, miten valeuutisbisnes toimii – mutta vain sillä ehdolla, ettei hänen nimeään tai ylläpitämiensä nettisivustojen osoitteita julkaista.Valeuutissivustoja on helppo perustaa. Tärkeintä tienestien kannalta on luoda Facebook-sivu, jonka kautta ihmisiä saadaan ohjattua näille valeuutissivuille. Nuorukainen kertoo perustaneensa kaksi Yhdysvaltain vaaleihin ja Donald Trumpiin liittyvää Facebook-fanisivua. Hän näyttää niistä toisen.Vähän ennen vaaleja perustetun Facebook-fanisivun nimi kääntyy suomeksi suurin piirtein muotoon ”Yhdysvaltain nykypolitiikka”. Sen väitetään olevan New Yorkissa toimiva poliittinen järjestö.Sillä on oma logo ja hyvin uskottava ulkoasu. Sivulla on jo lähes 85 000 tykkäystä. 18-vuotias päivittää sivua haastattelun aikana, mikä todistaa hänen olevan sivun ylläpitäjä.Velesiläisnuori kertoo maksaneensa Facebookille saadakseen näkyvyyttä. Tämän vuoksi kymmenettuhannet ihmiset ovat nähneet sivun ja tykänneet ryhmästä.Facebook-ryhmä on hänen yleisönsä. Sitä kautta hän ohjaa ihmisiä itse tehtailemilleen valeuutissivuille.18-vuotias alkaa kertoa, miten hänen elämänsä muuttui nettibisneksen myötä. Hän näyttää kännykästään kuvia 18-vuotisjuhlistaan. Pöydällä on merkkivodkaa ja laatusamppanjaa.Hän kokee, että nyt häntä kunnioitetaan. Tytöt, yökerhojen ovimiehet ja omistajat. Hän selittää tätä paikallisella mentaliteetilla. Raha tuo arvostusta.Hän sanoo tavoitteekseen työelämässä sen, ettei hänen koskaan tarvitse kutsua ketään pomoksi.