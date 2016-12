Suomalaiset nuoret Johaug-fanit nousivat uutiseksi Norjassa: ”Me ollaan sen puolella”

Nyt.fi

Paikalla olleet norjalaistoimittajat bongasivat nuoret

Blessed 🙏❤#wemissyoutherese #sheiswithus #queenisback #rukankuvatuimmat #rukanordichttps://www.instagram.com/p/BNUc6XvgFDI/ Kuva, jonka Johanna (@johanna.juliaa) julkaisi 27. 11ta 2016 klo 8.01 PST

Käykää tsegii haastis mis oon mukana! https://t.co/BtnuJwola8https://t.co/BtnuJwola8 — Tiia Annika Impiö (@tiiuq) November 30, 2016 https://twitter.com/tiiuq/status/803988259604987904

Soitimme Johanna Laukalle ja kysyimme tarinaa kylttien takaa:

Laukka muistaa

Viikonloppuna Rukalla norjalaiset katsojat suhtautuivat nuoriin naisiin todella kannustavasti.

Se lämmitti.

Seuraavaksi