Hylätyn Guggenheimin paikka ei ole ainoa – Tässä ovat Helsingin upeimmilla näköaloilla varustetut parkkipaikat

Nyt.fi

Kun Guggenheimista kiisteltiin, kaikki katseet kohdistuivat parkkipaikkaan, jonka paikalle museota suunniteltiin. Helsingin rannoilla on kuitenkin lukuisia sitäkin upeampia pysäköintialueita. Esittelemme niistä kaikkein kauneimmat.Aivan museolle kaavaillun tontin vierestä Vanhan kauppahallin sylistä löytyy upea mukulakivipohjainen pysäköintialue. Pysäköintiruutuja on niukalti – vain kolmisenkymmentä – mutta niiden väljä sijoittelu elähdyttää. Antelias merinäkymä ja läheisen torin loputon vilske tekevät tästä pysäköintialueesta hyvin erityisen.Hieman edempänä Kaupungintalon edustalla on olemukseltaan vastaava mutta huomattavasti suurempi merenrantaparkki. Yhdessä nämä kaksi sekä Guggenheim-parkki muodostavat uniikin merellisen pysäköintimaailman, josta vaativankin pysäköijän on helppo valita mieleisensä ruutu. Vaikka hinta tällä alueella on korkeimmasta päästä, on tämä monelle pysäköijälle se “must”-alue.Yksilöllisempää pysäköintiä suosivaa odottaa Katajanokalla iloinen yllätys. Aivan niemen kärjessä on pikkuruinen 20 auton pysäköintisoppi, joka ihastuttaa mutkattomuudellaan. Eikä hintakaan ole este – pysäköinti on täällä ilmaista!Voit pysäköidä aivan meren äärelle, ja autollesi aukeaa huima näkymä kohti Suomenlinnan historiallista merimaisemaa. Tätä kokemusta et löydä Bilbaosta tai New Yorkista. Hurmaavaa.Mikäli edellytät pysäköintipaikaltasi kahta eri merinäkymää, voit hemmotella itseäsi Pohjoisrannassa. Tervasaaren edustan välkkyvä meri aukeaa tämän maksuttoman pysäköintialueen molemmin puolin. Pysäköintikokemus on hyvin eksklusiivinen, eikä kriittisinkään pysäköijä voi kuin ihailla suunnittelijan visiota. Mutta muista, että nämä upeat ruudut täyttyvät nopeasti. Kannattaa tulla ajoissa!Yhä useampi haluaa pysäköidä uteliaiden silmien ulottumattomissa muttei silti suostu tinkimään sijainnista. Jos tunnistat edellisestä kuvauksesta itsesi, tämä pysäköintialue on sinua varten. Kaivopuiston kupeessa Ehrenströmintiellä sijaitsee yksityisen pysäköijän intiimi piilopaikka. Tätä 30-paikkaista aluetta hallitsee saaristomaiseman lisäksi sykähdyttävä nais-aiheinen veistos. Sen helmoihin moni pysäköijä palaa vuosi vuoden perään.Mikäli et omista autoa, mutta arvostat pysäköimistä, kaupunki on varannut ihanan maa-alueen myös venepysäköijille. Eirassa, Merikadun edustalla komeilee vaikuttava maa-alue, jonne voit jättää veneen halutessasi vaikka koko talveksi.Helsingistä on vaikea löytää upeampaa aluetta pysäköidä – onhan kyseessa kaupunkin kallein asuinalue. Veneen pysäköiminen on kuitenkin ilahduttavan kilpailukykyisesti hinnoiteltu, joten tämä alue on tarkan markan pysäköijälle ilman muuta löytö! Mutta ei perinteisempää pysäköijääkään ole toki unohdettu. Kesäisin, kun veneet keinuvat laitureissaan, autot saavat vuorostaan täyttää tämän poikkeuksellisen alueen.Tässä vielä upeimmat parkkipaikat merkittynä kartalle, jotta ne varmasti löytää: