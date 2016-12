Käsityöläisoluet ovat nyt buumi, ja tämä mies teki tutkielman erilaisista oluenmaistelijoista – testaa, millainen oluthifistelijä itse olet

Nyt.fi

Vakavasti puhuen Helaniemi, 25, tutki gradussaan sitä, miten kuluttajat rakentavat identiteettiään ja sosiaalista statustaan ostamalla ja juomalla pienpanimo-oluita.

Pienpanimo-oluen harrastajat sopivat gradun aiheeksi, sillä heitä ei juurikaan ole tutkittu aikaisemmin, Helaniemi sanoo.

Olutharrastajat

Miten Helaniemen tutkimat olutharrastajat suhtautuisivat edessämme oleviin maistiaisoluisiin?

Kokeilija haluaa etsiä aina uusia makuelämyksiä. Jos Hesa Saisonin maku ei miellyttäisi, se ei kokeilijaa harmittaisi. Sehän oli yhtä kaikki uusi kokemus.