Tässä on 17 kiinnostavaa olutravintolaa pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseutu on täynnä kivoja olutravintoloita. Koostimme niistä mukavankokoisen valikoiman tähän. Kohti kuohuja!

Bier Bier

Erottajankatu 13. Avoinna ma–to klo 16–24, pe–la 14–2. bier-bier.fi

Brewdog

Tarkk'ampujankatu 20. Avoinna ma–ti klo 14–24, ke–to 14–1, pe 14–2, la 12–2, su 15–11. brewdog.com

Il Birrificio

Fredrikinkatu 22. Avoinna ma–to klo 11–23, pe–la 11–1, su 11–14. ilbirri.fi

Mullikka

Mannerheimintie 130. Ma klo 15–24, ti–to 15–02, pe–la 13–2, su 13–24. mullikka.fi

Oluthuone Lehto

Annankatu 3. Ma–to klo 15–23, pe–la 15–03, su 15–22. oluthuonelehto.fi

Olutravintola Oljenkorsi

Intiankatu 18. Avoinna ma 16–24, ti–to 16–2, pe 15–2, la 14–2, su 14–24. oljenkorsi.fi

Olutravintola Pikkulintu

Klaavuntie 11. Avoinna ma–to klo 15–24, pe–la 15–2, su 12–24. pikkulintu.fi

Sotima

Ruosilantie 2. Avoinna ma–pe klo 10–20, la 10–18. varusteleka.fi

Stadin panimobaari

Kaasutehtaankatu 1, rakennus 6. Avoinna klo ti–to 15.30–23, pe–la 15.30–2. stadinpanimo.fi

Tommyknocker Craft Beer Bar

Iso Roobertinkatu 13. Avoinna ma–pe 14–1, la 12–2, su 14–24. tommyknocker.fi

Davisto

Kuukehrä 2. Avoinna ma–pe klo 14–2, la–su 12–2. davisto.fi

The Gallows Bird

Merituulentie 30. Avoinna ma–to 15–24, pe–la 15–2, su 15–24. gallowsbird.fi

Nousuvesi

Merenkäynti 3 A 8. Avoinna ma–su klo 13–2. facebook.com/nousuvesi

Vaappuva ankka

Maapallonkuja 1. Avoinna ma klo 16–24, ke–to 16–24, pe–la 16–2, su 16–24. vaappuvaankka.fi

Beer & Café Solmu

Jaspiskuja 5. Avoinna ma–to klo 11–24, pe–la 11–02, su 11–24. facebook.com/BeerCafeSolmuKivisto

Maltainen Metso

Ratatie 11. Avoinna ma–to klo 11–24, pe–la 10–2, su 11–24. maltainenmetso.fi

Old Story

Tikkuraitti 17. Avoinna ma–su klo 9–2. oldstory.fi

Tammikuussa 2015 avattu Bier Bier erottuu Helsingin muiden olutpaikkojen joukosta etenkin tyylikkään sisustuksensa ansiosta. Osin museoviraston suojelemassa liikehuoneistossa on säilytetty alkuperäiset kaakeliuunit sekä koristeelliset puupaneelit seinissä ja katossa. Tunnelma on arvovaltaisen tyylikäs, mutta kotoisa. Erilaisia oluita on noin sata, joista kahdeksaa saa hanasta. Tuotevalikoima painottuu etenkin käsityöläisoluisiin. Omistajat tuovat myös itse maahan eurooppalaisten pienpanimoiden tuotteita.Skotlantilaisen kulttipanimon baari avattiin joulukuussa 2014. Se oli niin odotettu tapaus, että paikkaan jopa jonotettiin ensimmäisinä viikkoina. Nyt huuma on tasaantunut, ja Viiskulmassa sijaitsevaan baariin voi kävellä tuosta vain sisään. Sisustus on leikkisän trendikäs: löytyy vhs-kaseteista inspiroitunut seinäkoriste ja esiin kaivettua tiiliseinää. Valikoimassa on sekä kotimaisten pienpanimoiden oluita että Brewdogin omia tuotteita. Hanaoluita on 24.Olut- ja ruokaravintola, jonka tiloissa toimii myös mikropanimo. Hanavalikoimassa on yleensä noin neljä talon olutta kerrallaan. Lauantaisin ja sunnuntaisin tarjolla on myös brunssi, jonka hintaan (25 e) sisältyy olut.Meilahtelainen pikkupubi kehuskelee kaupungin laajimmalla kotimaisten pienpanimo-oluiden valikoimalla. Hanoista ja kylmäkaapeista löytyy tuotteita yli 20 eri pienpanimolta, kuten tamperelaiselta ”mimmipanimolta” Brewcatsilta ja Munkkisaaressa toimivalta Donut Island Brewingilta. Tarjolla myös sahtia, suomalaisia tilaviinejä ja luomumarjoista itse tehtyä likööriä. Baarisyötävien listalta löytyy myös yksi erikoisuus: paistetut muikut.Kalaravintoloistaan (mm. Leijuva Lahna, Punavuoren Ahven) tunnetun Delifox-ketjun uusin olutravintola avautui syyskuussa Annakadun William K:n vanhoihin tiloihin. Juomalista painottuu etenkin brittiläisiin ja belgialaisiin oluisiin. Myös hoptaileja eli olutcocktaileja saa.Toukolassa sijaitsevan paikallispubin valikoimassa on noin 120 pullo-olutta, joista neljäsosa on kotimaisten pienpanimoiden tuotteita. Myös kattava valikoima skotlantilaisia viskejä ja siidereitä.Puotilan ostarilla toimiva baari on äänestetty Helsingin parhaaksi olutpaikaksi muun muassa kansainvälisellä ratebeer.com-sivustolla ja Helsingin Uutisten lukijaäänestyksessä. Marraskuussa Pikkulintu täytti 16 vuotta. Sen kunniaksi julkaistiin baarin oma synttäriolut, jota voi käydä nauttimassa Puotilassa. Valikoimasta löytyy parikymmentä hanaolutta sekä satoja pullo-oluita ja viskejä. Ravintolalla on myös omaa maahantuontia.Armeijavaatteita ja muuta inttitavaraa kauppaava Varusteleka avasi alkuvuonna Konalan myymäläänsä baarin, joka keskittyy suomalaisten pienpanimoiden tuotteisiin. Sotiman sisustus on korsuhenkinen ja asiakkaiden luettavana on vanhoja Korkeajännityksiä sekä sotahistoriallisia teoksia.Helsinkiläisen pienpanimon baari sijaitsee samassa kiinteistössä kuin itse panimo. Baarista voi kurkkia ikkunan läpi oluentekoa, ja panimoon pääsee halutessaan myös tutustumiskierrokselle (25 e/hlö).Amerikkalaisiin käsityöläisoluisiin keskittynyt olutbaari, jonka takana ovat coloradolainen pienpanimo Tommyknocker sekä helsinkiläinen Delifox-ravintolaketju. Listalla on yli 60 yhdysvaltalaista pienpanimo-olutta sekä kotimaisten pienpanimoiden tuotteita. Viskihyllystä löytyy mahdollisesti kaupungin laajin kattaus amerikkalaisia bourbon-viskejä.Olarilainen sporttibaari on profiloitunut myös hyvänä olutpaikkana. Sen valikoimassa on paljon kotimaisia pienpanimo-oluita, ja erityisen hyvin edustettuna on paikallinen Olarin Panimo. Davisto valittiin tänä vuonna Espoon parhaaksi olutravintolaksi Länsiväylän lukijaäänestyksessä.Espoon legendaarisin olutravintola löytyy Niittykummusta. The Gallows Birdin erikoisuus on aito englantilainen real ale. Se tarkoittaa suodattamatonta olutta, joka jatkaa käymistä tynnyrissä. Real alessa ei ole hiilihappoa, vaan se pumpataan käsipumpulla tuoppiin. Suodattamattoman ja pastöroimattoman real alen myyntiaika on vain muutamia päiviä, joten valikoima vaihtuu usein. Gallows Birdin omistaja avasi hiljattain myös Captain Corvus -nimisen olutravintolan kauppakeskus Isoon Omenaan.Vuonna 1994 perustettu Nousuvesi sijaitsee Kivenlahdessa ja poikkeaa monesta muusta olutpaikasta siinä, että se on pelkkä keskiolutravintola. Noin sadan vaihtoehdon olut- ja siiderivalikoimassa ei siis ole yli 4,7-prosenttisia juomia.Pieni olarilainen lähiöpubi on keskittynyt viime kesästä lähtien kotimaisiin pienpanimotuotteisiin. Niitä löytyykin yli 70 erilaista, mikä on yksi pääkaupunkiseudun laajimmista valikoimista. Myös vuokrattavat saunatilat.Kivistön kasvavalle asuinalueelle alkuvuonna avattu olutbaari ja kahvila, jonka valikoimassa on noin 80 eri siideriä ja olutta, muun muassa Nokian panimolta, porilaiselta Beer Hunter’silta ja tuusulalaiselta Maku Brewingilta.Tikkurilan juna-aseman yhteydessä olevassa kauppakeskus Dixissä voi nauttia junaa odotellessa yhden laatuhuurteisen. Maltaisen Metson listalla on kymmeniä eri oluita sekä Suomesta että ulkomailta. Valikoima on Vantaan laajimpia, ellei jopa laajin. Sisarbaari Maltainen riekko löytyy Aleksis Kiven kadulta Helsingistä.Vantaan sanomien lukijaäänestyksessä useana vuonna kaupungin parhaaksi olutravintolaksi valittu Old Story on sporttibaari, jossa järjestetään myös runsaasti keikkoja. Tikkurilassa sijaitsevan paikan laajaa olutvalikoimaa ja kohtuullista hintatasoa kehutaan.