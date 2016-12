Slushissa esiteltiin designbrändi, jonka tekijöitä ovat Suomeen tulleet turvapaikanhakijat, ja josta toivotaan vientihittiä

Nyt.fi

Tiistaina startup-tapahtuma Slushissa esiteltiin uusi, suomalainen innovaatio:

Fair Start on suomalaisen Startup Refugeesin syyskuussa perustama brändi. Sen alla myytyjen design-tuotteiden tuotot menevät suoraan ne tehneille turvapaikanhakijoille:

Fair Start toimii näin:

Korulaatat taottiin suomalaisissa vastaanottokeskuksissa.

Turvapaikanhakijat takovat laattoihin heille tärkeitä numerosarjoja

Heli Mäenpään mukaan Fair Startilla on ollut suuri merkitys työllistyneille.

Seuraavaksi luvassa on tekstiili- ja painatusworkshop, keramiikka- sekä metalliworkshop.

