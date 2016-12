Suosionsa menettänyt ruotsalaisbändi myi soittimensa päästäkseen kiertueelle – ja sai ne takaisin fanien ansiosta

Nyt.fi

Bob Hund ei tosin itse esiintynyt siellä, vaan huutokauppasi festivaalilla omat soittimensa. Sitten se lähti kiertueelle ilman soittimia. Ne lainattiin yhtyeen faneilta kussakin konserttipaikassa.

Sinänsä epätavallisessa ideassa oli hyvät puolensa.

Bob Hundin tuorein levy

Yksi tuoreen levyn kappaleista

Bob Hund tekee Suomessa viiden konsertin kiertueen 3.12.–7.12. Helsingissä Bob Hund esiintyy Korjaamolla (Töölönkatu 51) ma 5.12. klo 21. Liput 24 e.