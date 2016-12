Arviossa Katajanokan Kasino: Alkuruuat sipulikeittoineen maistuivat, mutta pääruokana oli niljakas nieriä

Nyt.fi

Katajanokan Kasino

Laivastokatu 1, p. 612 86300. katajanokankasino.fiMa–pe klo 12–15, muulloin tilauksesta.Kaksi ruokalajia 36 e, kolme ruokalajia 41 e. 22.12. saakka joulubuffet, 57 e. Ma–la klo 11.30–23.Katajanokan Kasino on ollut paikallaan rannassa yli sata vuotta. Siellä on vietetty iloista elämää – ainakin, kun se valmistui venäläiseksi upseerikerhoksi 1913. Suomen upseeristo sai sen 1919.Kristallikruunujen ja peilien koristamassa, hieman kauhtuneessa Kasinossa on pidetty viime vuosinakin ylioppilasjuhlia. Paikka satsaa rutiinilounaisiin, kokouksiin ja tilauksiin. Maanpuolustusjärjestöt kokoontuvat vanhaa perua sen kabineteissa. Nykyään Kasino kuuluu Royal Ravintoloiden ketjuun.Viime aikoina trendikäs ravintolabuumi on tullut aivan Kasinon nurkille, mutta perinteisen Kasinon suosiota tämä ei ole kasvattanut. Nurkilla on vanhastaan Wellamo ja Nokka, Linnankellari ja uusimpana Shelter.Tyhjään saliin pelmahtikin ­pian parikymmentä henkeä, pukumiehiä ja jakkupukuisia naisia. Tehokasta ja hillittyä ruokailua nimilappu rinnuksissa, ilman ainoatakaan naurunremakkaa.Ryhmän lähdettyä takaisin kokoukseensa kaukaisesta kabinetista erotti vaimeaa puhetta.Muuten tyhjässä ravintolassa lounaspöytämme keksi kyllä jutun aihetta. Ei tarvinnut kuin katsoa kahta jäänmurtajaa laiturissa ja pakkaseen unohtuneita huviveneitä. Tai muistella Kasinoon liittyvää perimätietoa. Punakaartin saatua paikan aikoinaan hetkeksi haltuunsa, sieltä kannettiin porvarillinen symboli, flyygeli avantoon.Lounaslista laaditaan täällä viikoksi kerrallaan. Kahden kerran kokemuksen perusteella alkuruuat olivat hyviä ja harkittuja, mutta pääruuat sitten aika ronskeja ja keskellä päivää liian tukevia. Ja olivatkohan lounaat ihan hintansa arvoiset?Niistä alkuruuista karamellisoidun omenan saattelema sellerikeitto oli mallikelpoista. Samoin ruohosipulin kuorruttama jääkellarin lohi oli saanut suolavedessä juuri oikean koostumuksen.Kolme eri juustoa, parmesaani, kermajuustoa ja gryére tekivät siitä vahvan ja pehmeän.Pääruuat eivät pärjänneet vertailussa. Paahdetun nieriän nahka oli jäänyt pehmeän niljakkaaksi, ja peruna oli puristettu kalapuikon näköiseksi pötköksi.Karitsasta tehty wallenbergilainen taas oli iso ja kömpelö annos, joka perunamuuseineen aiheutti lähes ähkyn.Parin viikon kuluttua pääruokana oli huomattavan suolaista puna-anturaa ja sen kanssa gnoccheja ja voikastiketta. Taas aika tukevaa. Tarjoilija tuli tyhjässä ravintolassa kovistelemaan, että ettekö te vieläkään ole päättäneet, mitä tilaatte. Lounaasta jäi paha maku, kun kuppiin kaadettiin armottoman kitkerää, siis seisonutta, kahvia.Onkohan miehinen menneisyys selitys sille, että naistenvessa on rakennettu selvästi jälkikäteen? Kopit ovat ahtaimmat, mitä olen tällä pallonpuoliskolla nähnyt.Aution lounasajan vastapainoksi on juuri alkanut vuoden suurin sesonki. Kanta-asiakkaat kertovat, että paikka puhkeaa kaikkine ominaisuuksineen kukkaan juuri joulunalusviikkoina, jolloin katetaan runsas ja ilmeisen perinteinen joulun noutopöytä (57 e). Muunlaisia lounaita saa vain tilauksesta, ja joulupöytä katetaan myös illalla.Sen ääreen odotetaan jopa tuhansien asiakkaiden ryntäystä.