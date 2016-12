Stockmannin kylkeen tuli aasialainen katuruokapaikka, josta saa tapaksia aamukahteen

Nyt.fi

Pohjoisesplanadi 41, akagastrobar.fi,Ma–to klo 11–22, pe–la 11–2.Lounas 12 e, pikkuruoat 4–8 e, pääruoat 14–16 e.Kun vierailin viimeksi pari vuotta sitten tässä Stockmannin tavaratalon kulman ravintolatilassa, siinä toimi samppanjabaari. Viime kesänä sen tilalle tuli muutamaksi kuukaudeksi smörrebröd-paikka, jonka taas korvasi syksyllä aasialainen ruokaravintola ja baari, AKA Oriental GastroBar.Hankkeessa ovat mukana samat ravintoloitsijat, jotka pyörittävät muun muassa Workshop Delicatessen -ravintolaa ja deliä Punavuoressa. Muutos on melkoinen samppanjabaarin hillittyyn eurooppalaiseen kahvilahenkeen verrattuna.Katossa roikkuu riisipaperivalaisimia, ja takaseinään on maalattu taistelurobotti.Jos ikkunasta ei näkyisi Mannerheimintien ja Pohjoisesplanadin risteys, voisi melkein luulla olevansa jossakin päin Aasiaa. Henkilökunta tosin puhuu keskenään espanjaa (ja asiakkaille englantia). Kaiuttimistakin soi japanilaisen popmusiikin sijaan reggae.Testikerta osuu torstaille, lounasaikaan. Tarjolla on tuolloin donburi-tyylisiä annoksia. Se tarkoittaa japanilaista, kulhosta tarjottavaa ruokaa, jossa täytteet on ladottu riisikeon päälle.12 euron hintaan kuuluu myös salaattibuffet, joka edustaa kvinoasalaatteineen enemmän Lähi-idän keittiötä.donburin lihapullilla. Kulhossa on myös erilaisia kasviksia kuten marinoitua punakaalia ja valkoista retikkaa ohuina siivuina.Pöydässä on hoisin- ja sriracha-kastikepullot, joilla ruokaa voi maustaa. Niitä ei kuitenkaan nyt tarvita.Annos on sopivan tulinen ja makuvivahteita löytyy – on makeaa, hapanta ja suolaista. Lihapullat ovat koostumukseltaan sopivan pehmeitä ja tyyliltään enemmän länsimaisia kuin aasialaisia.Salaattibuffetin ja donburin lisäksi lounaaseen kuuluu myös kahvi. 12 eurolle saa siis suhteellisen hyvin vastinetta.Perjantaisin ja lauantaisin se onkin auki peräti kahteen asti yöllä. Iltaisin juoman kylkeen voi tilata aasialaistyylisiä tapaksia kuten höyrytettyjä sämpylöitä eri täytteillä tai vaikka ramen-nuudelikeiton.Nähtäväksi jää, miten tällainen konsepti toimii perinteikkään Stockmannin kyljessä, aivan Helsingin ydinkeskustassa. Sopisiko rento aasialainen katuruokabaari sopisi paremmin esimerkiksi Kallioon tai Sörnäisiin?Voihan toki myös olla, että tässä yritetään tehdä nuorennusleikkausta Stockmannille. Lähiaikoina samat ravintoloitsijat avaavat nimittäin tavarataloon myös espanjalaisen tapaspaikan.