44 vuotta vanhan elokuvaklassikon raiskauskohtaus järkyttää maailmaa – Miksi vasta nyt?

Viikonloppuna useat Hollywoodin vaikutusvaltaiset toimijat ilmaisivat järkytyksensä siitä, miten Schneideria oli kohdeltu.

To all the people that love this film- you're watching a 19yr old get raped by a 48yr old man. The director planned her attack. I feel sick. https://t.co/qVDom2gYf6https://t.co/qVDom2gYf6 — Jessica Chastain (@jes_chastain) December 3, 2016 https://twitter.com/jes_chastain/status/804966641998168064

I second that. This is heartbreaking and outrageous. The 2 of them are very sick individuals to think that was ok. https://t.co/Ft4SArjcgdhttps://t.co/Ft4SArjcgd — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) December 3, 2016 https://twitter.com/evanrachelwood/status/805177313323270145

Inexcusable. As a director, I can barely fathom this. As a woman, I am horrified, disgusted and enraged by it. https://t.co/voGRhafy9Khttps://t.co/voGRhafy9K — Ava DuVernay (@ava) December 4, 2016 https://twitter.com/ava/status/805212062565601280

Wow. I will never look at this film, Bertolucci or Brando the same way again. This is beyond disgusting. I feel rage https://t.co/uvaLogvv7Ihttps://t.co/uvaLogvv7I — Chris Evans (@ChrisEvans) December 3, 2016 https://twitter.com/ChrisEvans/status/805091489814548480

@colliderfrostyhttps://twitter.com/colliderfrosty @ChrisEvanshttps://twitter.com/ChrisEvans Ms Schneider stated this several years ago. I used to get eye-rolls when I brought it up to people (aka dudes). — Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) December 3, 2016 https://twitter.com/AnnaKendrick47/status/805098140244131840

”--- during the scene, even though what Marlon was doing wasn't real, I was crying real tears.”



”I felt very sad because I was treated like a sex symbol — I wanted to be recognized as an actress and the whole scandal and aftermath of the film turned me a little crazy and I had a breakdown.”



”I felt humiliated and to be honest, I felt a little raped, both by Marlon and by Bertolucci.”





Viime vuosien järisyttävimpiin teatteriteoksiin kuuluvassa Play Rapessa näyttelijä Anna Paavilainen käsitteli samaa aihetta. Siksi soitimme Paavilaiselle:

Netissä kiertävässä klipissä Bernardo Bertolucci toteaakin haastattelijalle, ettei hän kadu tekemäänsä, vaikka tunteekin syyllisyyttä:

