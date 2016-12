Näin Westworld-sarjan ensimmäisen kauden loppu vastasi kysymyksiin, joita katsojat ovat pohtineet – ja tätä kaikkea voi odottaa jatkolta

Nyt.fi

Spoilerivaroitus: jos et ole nähnyt Westworldin viimeistä jaksoa, ÄLÄ lue tästä eteenpäin!

Mikä se ratkaisu sitten oli?

Viimeisessä jaksossa puiston toisen perustajan Arnoldin kohtalo paljastettiin vihdoin.

Nyt meille paljastettiin, että tämä tulkinta oli väärä. Ford toimi koko ajan, salassa, Arnoldin vision toteuttamiseksi, mutta hyvin erilaisin menetelmin.

Mutta Fordin uusi tarina on robottien kapina.

Toisella kaudella tulemme näkemään tv-sarjan version alkuperäisestä elokuvasta. Näemme robottien kapinan.

Seuraavalta kaudelta odotetaan vastauksia moneenkin mysteeriin, jotka nyt jäivät mysteereiksi. Tässä niistä yksi.

Vastauksia joudutaan ilmeisesti odottamaan vuoteen 2018.

