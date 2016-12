Pikatestasimme 8 ihanaa museokahvilaa – näistä asioista moitimme ja kiitämme

Nyt.fi

1. Ateneum Bistro: Ison museon tyyliä

Testikerralla tarjoilijoita on paljon, ja he ovat pukeutuneet hillitysti mustaan. Liikun lastenvaunujen kanssa, ja yksi tarjoilijoista tarjoutuu huomaavaisesti viemään kahvini pöytään asti.

Kahvila tai ravintola museon kyljessä on juttu, jossa voittavat kaikki.

Kiitämme:

Moitimme:

Mikä näyttely nyt?

Ateneum Bistro (Kaivokatu 2), p. 040 563 8430, ateneum.fi/ateneum-bistro. Kahvila avoinna ti, pe 10–18, ke, to 10–20 la–su 10–17. Leivokset 6,50, kahvi 3 e ja pääruuat 11,80–22,90 e.

2. Café Amos: Yrjönkadun varjeltu salaisuus

Ongelmana on, ettei herkuista kerrota missään.

Kiitämme:

Moitimme:

Mikä näyttely nyt?

Café Amos (Yrjönkatu 27), p. 09 684 44636. Avoinna ma–pe klo 10–18 sekä la ja su klo 11–17. Kahvi 2,50 e (santsi kuuluu hintaan), piirakat 5 e, kerrosvoileivät 4,50 e, pulla 3 e. Keitto ja leipä 7,50 e. Tee 2,50 e.

3. El Fant: Enemmän kuin museokahvila

Jos kahvilaan vain sattuu pääsemään: Sunnuntaisin, parhaana museopäivänä, kahvilassa on tarjolla suosittu brunssi.

Kiitämme:

Moitimme:

Mikä näyttely nyt?

El Fant (Katariinankatu 3), p. 044 236 9953, elfant.info. Avoinna ma–pe klo 8.30–19, la klo 10–19 ja su klo 12–16. Kahvi 3,20 e (santsi puoleen hintaan), tee 3,60 e, leivät 5,90 e, omenapiiras 5,90.

4. Café Huvila: paikka, joka jatkaa pitkiä perinteitä

Nyt testataan kuitenkin Café Huvila, jonka sijainti on mitä keskeisin Hakasalmen huvilan pihassa.

paras osa oli hyvin valmistettu tofu, jota olisi voinut olla enemmänkin.

Kiitämme:

Moitimme:

Mikä näyttely nyt?

Café Huvila (Mannerheimintie 13 B), p. 040 520 6507, cafehuvila.fi. Kahvila avoinna ma–su klo 10–17. Kakut 4,50 e, piirakat 5,50–6,50 e, kahvi 2,50 e, keitot 8,50–9,90 e ja salaatit 9,50 e

5. Kiasma Café: Takuuvarmaa laatua

Koska mukanamme on yksivuotias testihenkilö, meidät ohjataan vaunullisille asiakkaille varta vasten varattuun pöytään.

Kiitämme:

Moitimme:

Mikä näyttely nyt?

Kiasma Café (Mannerheiminaukio 2), p. 040 169 5750, kiasmacafe.fi. Avoinna museon mukaisesti. Kahvi ja tee 3 e (santsi kuuluu hintaan), teepannu 4 e, sämpylä 5 e, smoothiet ja fruitiet 5,50 e, lounaat esim. 10,50 e ja 13,50 e.

6. Cafebar Luomus: Loistavaa palvelua

Designmuseon kahvilassa lähes kaikki on kohdallaan.

Kiitämme:

Moitimme:

Mikä näyttely nyt?

Cafebar Luomus (Korkeavuorenkatu 23), p. 09 622 05423, cafebarluomus.com. Avoinna museon aukioloaikojen mukaisesti. Kahvi ja tee 3 e (santsi kuuluu hintaan), suolainen piiras 7 e.

7. Luonnontieteellisen museon kahvila: Paikka kärsän varjossa

Sopuhintainen keittolounas on nyt kaalikeittoa on sekä lammasversiona että nyhtökauran kanssa.

Kiitämme

Moitimme

Luonnontieteellisen museon kahvila (Pohjoinen Rautatiekatu 13) p. 040 028 6202, luomus.fi/fi/luonnontieteellinen-museo. Ti–ke, pe–la ja su klo 10–16 ja to 10–18. Keittolounas 7,50 e ja kakku 5 e.

+1 kahvila Espoosta:

8: Sis. Deli + Café: Kymmenen minuutin jonotus

Kiitämme:

Moitimme:

Mikä näyttely nyt?

Sis. Deli + Café (Ahertajantie 5, Espoo), p. 010 422 9303, weegeenayttelykeskus.fi/ravintolapalvelu. Avoinna ma klo 10–15, ti ja to klo 11–18, ke ja pe klo 11–19 sekä la ja su klo 11–17. Kahvi ja tee 2,50 e (santsi kuuluu hintaan), buffetlounas 10 e (alle 12-v. 3/5 e), salaatti 10,20 e, mustikkapiiras vaniljakastikkeella 3,50 e.