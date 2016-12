Haluatko tuntea naiseksi kasvamisen ilot ja surut? Katso tämä 25 vuotta myöhässä Suomen ensi-illan saava Ghibli-animaatio

Nyt.fi

Siksi on niin mahtavaa

Eilisen kuiskaus on niitä elokuvia, jotka hiipivät ihon alle ja koskettavat varkain (Varoitus: seuraa juonipaljastuksia koko elokuvan pituudelta!):

Taeko on innoissaan ruumiillisesta työstä

Aikuis-Taekon tarinan kanssa ristiinleikataan 1960-luvulle sijoittuvia lapsuusmuistoja. Niissä herkistyminen nousee uudelle tasolle:

Eilisen kuiskauksesta tekee niin hienon myös sen harvinainen kuukautisia käsittelevä osuus:

Elokuvahistoriassa kuukautisia on usein käsitelty kauhun kautta

Koko elokuvan ajan Taeko arpoo kahden välillä

Eilisen kuiskauksen arvion voit lukea täältä http://www.hs.fi/kulttuuri/elokuva-arvostelu/art-2000004998267.html