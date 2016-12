Viikonloppuna trendasi jellyjortikka, joka pyöri Saara Aallon X Factorin mainostauoilla – nyt puhuu jellyjortikan isä

Nyt.fi

Suomi on saanut uuden julkkisdildon! Aiemmin tunnetuin oli kaalimato, mutta viikonloppuna se sai kilpailijan:

jellyjortikka

Kun X Factor UK:n toinen, viimeinen finaalilähetys oli käynnissä sunnuntaina, moni kaipaili lauantaista jellyjortikka-mainosta:

Tässä on nyt jo reilu tunti menny, mutta missä on #jellyjortikkahttps://twitter.com/hashtag/jellyjortikka?src=hash ?#xfactorfinalhttps://twitter.com/hashtag/xfactorfinal?src=hash — Aleksi Koli (@MrJallu101) December 11, 2016 https://twitter.com/MrJallu101/status/808056308469526528

Soitimme Jellyjortikan isälle!

Lauri Hänninen, tuliko jellyjortikan myyntiin piikki lauantaisen mainostamisen jälkeen?

Yllättikö somesuosio?

Mikä on jellyjortikka ja miten se eroaa tavallisesta jortikasta?

Kuka kehitti jellyjortikan nimen?

Saara Aallon finaaliesiintymisiä seurattiin suomalaiskodeissa innolla ja Aalto on myös lasten suosikki. Menikö tuotteen mainoksen sijoittelu nyt ihan putkeen?

Onko Jellyjortikasta tullut valituksia tai palautetta katsojilta tai Subin kautta?