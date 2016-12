Uutta Tähtien sota -elokuvaa halutaan boikotoida Yhdysvalloissa, syynä levinneet huhut leffan Trump-vastaisuudesta – Disney-pomokin kommentoi

Nyt.fi

Miksi boikotti?

Star Wars writers: Trump is a white supremacist and Rouge One is an anti-Trump film



Us: #DumpStarWarshttps://twitter.com/hashtag/DumpStarWars?src=hash — Jack Posobiec (@JackPosobiec) December 8, 2016 https://twitter.com/JackPosobiec/status/806860606435377152

Star Wars writers rewrote and reshot Rogue One to add in Anti Trump scenes calling him a racist. Disgusting.#DumpStarWarshttps://twitter.com/hashtag/DumpStarWars?src=hash — Jack Posobiec (@JackPosobiec) December 8, 2016 https://twitter.com/JackPosobiec/status/806861054517149696

Huhut saattoivat liittyä

Jo edellinen Star Wars -elokuva,

Rasistiset ja seksistiset vastalauseet eivät kuitenkaan estäneet

White supremacists are boycotting Rogue One, I always thought Star Wars can't get any more awesome, guess I was wrong. #DumpStarWarshttps://twitter.com/hashtag/DumpStarWars?src=hash — Mustapha Itani (@mustapha_itani) December 9, 2016 https://twitter.com/mustapha_itani/status/807035483297615874

Rogue One: A Star Wars Story ensi-illassa 14. joulukuuta.