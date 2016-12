Facebookin Messengeriin tuli uusi ominaisuus, jotkut ihmeissään – Uutuus on suora kopio Snapchatista (ja Instagramista)

Nyt.fi

Ominaisuus on nimeltään Messenger Päivä tai Messenger Day

Facebookin suosittuun chattisovellus Messengeriin on tullut uusi ominaisuus, joka on saanut osan käyttäjistä ihmettelemään sovelluksen olemuksen muutosta., ja se on sarja katoavia ”päivityksiä”, joita käyttäjä voi lisätä omaan profiiliinsa. Näin alun perin puhdas chattisovellus muuttuu eräänlaiseksi sosiaaliseksi mediaksi, jossa ihmiset voivat tehdä päivityksiä samaan tapaan kuin esimerkiksi Snapchatissa – tai hieman kuin varsinaisessa Facebookissa.Ominaisuudessa ihminen ottaa valokuvan tai videon ja koristelee sitä esimerkiksi piirroksella. Sitten tuotos lisätään osaksi ”omaa päivää”, josta kaverit voivat näiden otosten sarjaa katsella. Kukin päivitys säilyy näkyvillä 24 tunnin ajan, minkä jälkeen se katoaa.Samalla sovellukseen on ilmestynyt uusia painikkeita, joilla kuvia voi lisätä ”omaan päivään” esimerkiksi suoraan chattiin lähetetystä kuvasta., joka toimii periaatteessa samalla tavalla. Samantyyppinen uudistus tuli aiemmin tänä vuonna myös Instagramiin, jonka Facebook Messengerin tapaan omistaa. Facebookin ryppääseen kuuluu myös Whatsapp, jossa vastaavaa ominaisuutta ei ole.Ominaisuus ei vielä ole kaikkien Messengerin käyttäjien saatavilla. Facebook on laajentanut ominaisuutta eri maihin vähitellen, ja nyt se näyttää olevan saatavilla myös Suomessa.Ominaisuus on herättänyt kritiikkiä ainakin siitä, että aiemmin simppeli chattisovellus on muuttunut entistä enemmän täysiveriseksi sosiaaliseksi mediaksi. Messengeriin on viime aikoina lisätty ”oman päivän” lisäksi esimerkiksi pelejä ja erilaisia robottimaisia keskustelukumppaneita.