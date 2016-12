Joulun kovin teoria leviää netissä: Näistä syistä joulupukki on oikeasti Harry Potter -velho

Nyt.fi

Internetissä leviää juuri nyt teoria, joka on erittäin ajankohtainen.

Sen ajajat uskovat keksineensä, kuka joulupukki oikeasti on.

Tässä muutama teorian ymmärtämisessä tarvittava taustatieto:

Joulupukki jakaa yhtenä iltana lahjat kaikille maailman lapsille, mikä vaikuttaa ihan mahdottomalta tehtävältä.

Ellei Joulupukki ole velho ja yhdistele useita taikoja toisiinsa.

Osa Redditin keskustelijoista pitää hyvin mahdollisena, että Nicolas Flamel on joulupukki.

Joulupukin suojelius on selvästi poro!

Olemme mykistyneitä.