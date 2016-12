The Weeknd tulee Suomeen – esiintyy Kaisaniemeen laajenevassa Blockfestissä heinäkuussa

Nyt.fi

Viime vuosina sekä myyntimenestystä että kriitikoiden kehuja niittänyt r&b-visionääri The Weeknd http://www.hs.fi/haku/?search-term=The%20Weeknd saapuu Suomeen keikalle.Kanadalainen Weeknd eli Abel Makkonen Tesfaye http://www.hs.fi/haku/?search-term=Abel%20Makkonen%20Tesfaye esiintyy Kaisaniemeen tulevassa Blockfest-tapahtumassa heinäkuun 1. päivä.Perinteisesti Tampereella loppukesästä juhlitty Blockfest laajenee siis samalla Helsinkiin. Yksipäiväisessä tapahtumassa esiintyvät myös amerikkalainen Bryson Tiller http://www.hs.fi/haku/?search-term=Bryson%20Tiller ja kotimainen. Varsinainen Blockfest-festivaali järjestetään Tampereella elokuussa tavalliseen tapaan.The Weeknd on viime vuosien nopeimmin nousseita tähtiä. Viime vuonna hänen Fifty Shades of Grey -elokuvassa esitetty Earned It -kappale toi Tesfayelle myös Oscar-ehdokkuuden.