Saara Aalto on parasta, mitä televisiolle tapahtui koko tänä vuonna

Tiedän – ei oikein olisi.

Puhutaan sen sijaan siitä, miten Saara Aalto oli todellinen joulun ihme, takavasemmalta iskenyt ilmiö.

Puhutaan myös siitä, että Saara Aalto oli parasta, mitä perinteiselle, lineaariselle televisiolle tapahtui Suomessa koko vuonna, mikä on olympiavuonna aika paljon sanottu.

Katsojille tapaus oli paras muistutus siitä, että kaikkea ei voi tai tarvitse ahmia ruudusta vieläkään kätevänä maratonina.