Super Mario ilmestyi puhelinpelinä, tällainen se on: Mario juoksee itsestään, peli on menevä mutta lyhyt ja kallis

Pelimaailmassa on ehkä kourallinen hahmoja, jotka ovat nousseet globaalin pop-ikonin asemaan.Esimerkiksi arkeologi Lara Croft, Pokémonien Pikachu, Angry Birdsit, Segan Sonic-siili ja esimerkiksi Warcraft-pelien örkit ovat kaikki lähes universaalisti tunnettuja hahmoja, jotka ovat seikkailleet elokuvissakin.Yksi on kuitenkin ylitse muiden: Super Mario. Nintendon punanuttuinen putkimies lienee maailman tunnistettavin pelihahmo ja eräs peliteollisuuden arvokkaimmista tuotteista.Tähän asti Nintendo on vahtinut Mariota kuin haukka: loikkiva lakkipää kavereineen on esiintynyt vain ja ainoastaan Nintendon omilla laitteilla, ja Mario-pelit ovat olleet yhtiön laitteiden keskeinen myyntivaltti.Aluksi vain Applen laitteille (Android-versio on tulossa ensi vuonna) saatava Super Mario Run on Nintendon ensimmäinen kokonaan oma mobiilipeli.Ensi vilkaisusta lähtien sen huomaa.Super Mario Runin maailma on visuaalisesti erittäin viimeistelty, sympaattinen ja niin täydellinen Mario-kokemus, kuin kännykän ruutuun on mahdollista sulloa. Mario-maailma näyttää käytännössä samalta kuin käsikonsoli Nintendo 3DS:n viimeisimmissä Mario-peleissä: karkkivärit, eläväisesti liikkuva Mario ja ympäriinsä töllertävät viholliset vievät heti mukanaan: tämähän on Mario!Super Mario Runissa pelaaja voi tehdä käytännössä vain yhtä asiaa: napauttaa ruutua, jolloin Mario hyppää. Jos painaa pidempään, Mario hyppää pidemmälle.Mario siis juoksee jatkuvasti itse eteenpäin, eikä pelaaja voi vaikuttaa tähän mitenkään. Hahmo myös hyppää itsestään pienten vihollisten ja aivan ohuiden pudotusten yli, joten ohjauksen varaan jää tasolta toiselle loikkiminen ja pidempien esteiden ylittäminen.Tämä ratkaisu on kännykän pienen ruudun huomioonottaen ymmärrettävä. Peliä voi näin pelata yhdellä kädellä, eivätkä ohjaimet peitä puolta ruutua, kuten monimutkaisemmissa kännykkäpeleissä usein käy.Jatkuva eteneminen tuo peliin myös vauhtia, joka parhaimmillaan kiihtyy kutkuttavan kovaksi. Kun hypyt saa yhdistettyä juuri oikein, etenee Mario kuin taiottuna, vihollisia lakoaa ja kolikoita kertyy.Samalla ohjausratkaisu vie pelistä jotakin Mariolle ominaista pois. Kilpikonnien kilpien nappaaminen kyytiin, millintarkkojen hyppyjen suunnittelu etukäteen, lentoonlähdöt, tulipallojen paiskominen ja monet muut Mario-pelien avainominaisuudet jäävät pois. Marion kokoa kasvattavat sienet ja haavoittumattomuuden takaavat tähdet ovat mukana, mutta siinä se.Pelin Mario-tasot ovat parhaimillaan erittäin viihdyttäviä, ja pelkkää loikkaa käyttämällä kentissä avautuu yllättävän monia eri etenemisvaihtoehtoja. Käytännössä valinnat kuitenkin monesti ovat sitä, jouokseeko Mario ruudun ylä- vai alalaidassa.Kekseliäimmillään peli on kummituslinnoihin sijoittuvissa tasoissaan, joissa pelimekaniikkaa käytetään ovelasti hyödyksi. Lattiaan asennetut pysäytyslaatat ja alhaalta ylöspäin kuin tornissa etenevissä kentissä on ideaa, joka tuo loikkiin jopa puzzle-pelin kaltaisen vivahteen. Nämä hetket jäävät kokonaisuudessa kuitenkin lopulta vähemmistöön.Peliä voi pelata ilmaiseksi kolmen lyhyen tason verran, minkä jälkeen on maksettava kymmenen euroa.Tällä pelattavaksi avautuu 21 tasoa lisää. Kaikki radat pelaa kuitenkin läpi runsaassa tunnissa, minkä jälkeen prinsessa on pelastettu eikä uusia maisemia ole enää luvassa. Jos vertailukohdaksi ottaa vaikka ihka ensimmäisen vuoden 1985 Super Mario Brosin, on peli todellinen pikakelaus.Tasoihin voi vielä palata uudelleen etsimään bonuskolikoita ja täydellistä suoritusta, mutta löytämisen riemua tässä ei enää ole. Tasohyppelyfriikit tosin varmasti tästä vaikeustason vähittäisestä noususta nauttivat.Ei voi silti mitään: Super Mario Runin kokemus tuntuu hintaan nähden tyngältä, joka loppuu juurin kun alkaa päästä vauhtiin. Vaikka käsikonsolien Marioista saa maksaa useita kymmeniä euroja, kännykällä kymmenelläkin eurolla soisi pelattavaa olevan enemmän kuin pariksi tunniksi.Varsinaisen Mario-seikkailun lisäksi pelissä on Toad Rally -ominaisuus, jossa pelaaja voi mitellä suorituksessa muita pelaajia vastaan. Kisat käydään seikkailun tasoilla, joten tälläkin puolella tahkotaan läpi samoja pariakymmentä lyhyttä tasoa. Moninpelin palkinnoilla pelaaja voi rakennella laajemmaksi valtakuntaansa ja ostaa uusia hahmoja, joilla voi tahkota läpi pelin tasoja uudelleen.Varsinaisen Mario-seikkailun porkkanan rinnalla nämä ominaisuudet tuntuvat kuitenkin vähän väkinäisiltä kylkiäisiltä, joilla jäljitellään esimerkiksi Supercellin aikasyöppöjen pelien ominaisuuksia.Tulos on se, että hyvää tasoloikkaa etsivän kannattaa etsiä joulun viihteeksi sovelluskaupoista jokin toinen retrohyppely, joita saa vieläpä halvemmalla.Sekä Android- että Apple-laitteille saa esimerkiksi alkuperäisen Sonicin muutamalla eurolla. Ducktales: Remastered tarjoaa viidellä eurolla erinomaisen version NES-klassikosta ja tasoloikkien todellisen ikivihreän Mikki Hiiren Castle of Illusioninkin pikkurahalla.Niiden ohjaaminen on hieman Mariota monimutkaisempaa, mutta huvia on lopulta tarjolla enemmän.Super Mario Run tuntuukin tuotteelta, joka ei koskaan saavuta täyttä potentiaaliaan.Jos varsinainen Mario-seikkailu yltäisi emopelien mittoihin ja venyisi samanlaiseksi kymmenien tuntien etsintäretkeksi, pelissä olisi ainesta todelliseen läpimurtoon. Nyt Super Mario Run on erinomaisen vauhdikasta ja ennen kaikkea visuaalisesti erittäin taidokasta viihdettä, joka kuitenkin tyssää kiusallisen lyhyeen.Kaikkien aikojen pelihahmo näyttää, että toimii myös kännyköissä, mutta olisi ansainnut emoyhtiöltään debyyttiinsä vähän enemmän.