Punavuoren legendaarinen We Got Beef -baari lopettaa – ”Aika alkoi olla kypsä tälle”

Isolla Roobertinkadulla sijaitseva We Got Beef -baari lopettaa toimintansa tammikuun lopussa. Baari aloitti vuonna 2003, ja siitä on vuosien kuluessa tullut yksi Punavuoren maamerkeistä.”Aika alkoi olla kypsä tälle”, kertoo Antti Eerikäinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Antti%20Eerik%C3%A4inen , yksi baarin perustajista.Hänen mukaansa konsepti on vähitellen muuttunut hankalammaksi, kun alue ympärillä on muuttunut. Naapurien kanssa on esimerkiksi tullut pientä kahnausta.”Kun tämä perustettiin, Rööperi oli samanlainen kuin Kallio nyt. Sitten on tullut pientä gentrifikaatioita. Ajat ovat muuttuneet, Biiffi ei.”We Got Beef oli aikanaan yksi Punavuoren muutoksen symboleista. Alue tunnettiin erityisesti vuosituhannen taitteen jälkeen nuorekkaana, nousevana kaupunginosana, jota kansoittivat esimerkiksi opiskelijat. Sittemmin vuokrat ovat nousseet, ja moni nuori asuu nykyisin itäisemmässä kantakaupungissa.Ravintola kertoi lopettamisesta Facebookissa asiakkaiden kanssa otetulla ryhmäkuvalla:Eerikäinen, Sacha Remling http://www.hs.fi/haku/?search-term=Sacha%20Remling ja Kössi Rehmonen http://www.hs.fi/haku/?search-term=K%C3%B6ssi%20Rehmonen . Paikka perustettiin jonkinlaiseksi alueella olleiden Liekki-baarin ja Jump Innin henkiseksi seuraajaksi.Eerikäisen mieleen ei vuosien varrelta ole jäänyt mitään yksittäistä huippuhetkeä, mutta sitäkin enemmän ”muistikuvien pätkiä”, joissa aina on erittäin hauskaa.”Baarissa on käynyt erittäin kirjavia hahmoja, joista on jäänyt erittäin kirjavia tarinoita”, hän sanoo.merkityksestä kertoo myös HS:n kaupunkitoimituksen parhaillaan käynnissä oleva perinteinen piparitalokilpailu http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005008073.html . Kisassa haetaan näyttävintä piparitoteutusta Helsingin maamerkeistä, ja kilpailutöiden joukossa on We Got Beef -piparitalo.”Työstäjät eivät ole tainneet olla tästä tietoisia. Se on meidän suosikki tietysti”, Eerikäinen sanoo.We Got Beefissä vietetään 28. tammikuuta. Mitään erityistä päättäjäisviikkojen ohjelmaa ei ole luvassa. Beef haluaa kunnioittaa vuosia paikassa soittanutta vakio-DJ-joukkoa, joka jatkaa normaalisti loppuun saakka.Mutta onko tarina todellakin tässä? Eerikäinen ei paljasta suunnitelmiaan, mutta lupaa, että Beefin paikalle ei ainakaan ruokakauppaa ole tulossa.”Ei sillä tavalla tarvitse ahdistua.”