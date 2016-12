HSTV:n satiirinen Uutisraportti: Hillitön organisaatiokaavio näyttää, miksi Ylen asiat menevät niin upeasti pieleen

Nyt.fi

Suomen veronmaksajien ikiomaa Yleä ravisteleva kriisi tulehtui – jos mahdollista – vielä enemmän tällä viikolla. Emmekä puhu yhtiön Suomi 100 -ohjelmiston jo ennalta traumatisoivasta ja Samuli Edelmannin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Samuli%20Edelmannin tähdittämästä tulevasta Presidentti-sarjasta vaan yhtiön uutistoiminnan väitetystä puolueellisuudesta.Tällä viikolla Ylen uutisista irtisanoutui yksi esimiestoimittaja ja lentävän pääministeri Juha Sipilän http://www.hs.fi/haku/?search-term=Juha%20Sipil%C3%A4n (kesk) tämän sukulaisten bisneksistä kirjoittamalla suututtanut toimittaja. Irtisanoutujien mukaan yhtiön journalistinen johto on rajoittanut politiikasta ja erityisesti Sipilästä kertomista tavalla, joka ei ole journalistin etiikan mukainen.Lisäksi kansainvälinen sananvapausjärjestö Reporters sans frontières, joka kokoaa maailman lehdistönvapauden indeksiä, totesi Ylen toimien olevan, no, sanalla sanoen outoja.Aiemmin Sipilää koskevista rajoituksista on kerrottu muun muassa Ylen Mot-ohjelmassa, A-studiossa, Pressiklubi-ohjelmassa ja politiikan toimituksessa.Ylen hallitus taas antoi tukensa yhtiön uutispuolen päätoimittajalle Atte Jääskeläiselle http://www.hs.fi/haku/?search-term=Atte%20J%C3%A4%C3%A4skel%C3%A4iselle ja yhtiön pääpomolle, toimitusjohtaja Lauri Kiviselle http://www.hs.fi/haku/?search-term=Lauri%20Kiviselle . Kaikki kunnossa siis!Mutta miten ihmeessä Yle on ajautunut tähän pisteeseen? Esittelemme nyt syyn.Allaolevassa kaaviossa on melko tavanomainen suomalaisen toimitusorganisaation toimintakaavio. On toimittaja, tällä on esimies ja esimies keskustelee päätoimittajan kanssa.Katsotaanpa sitten Ylen organisaatiokaaviota.Alimpana on taas toimittaja, jonka yllä on tämän tiimiesimies. Hyvä, tähän asti kuten muuallakin. Toimittajan yllä taas on sisältöpäällikkö ja ohjelman tuottaja, joiden toimintaa valvoo yhteiskuntatoimituksen päällikkö, joka vastaa päätoimittajalle.Okei, vähän monimutkaisempaa, kas näin:Mutta jos kyse on vähänkään arkaluonteisemmasta uutisesta, mukaan tulevat ennen pitkää esimerkiksi journalismin eettinen päällikkö ja lakimies:Okei, okei. Eikä siinä vielä kaikki!Kun asiat oikein mutkistuvat, kun mennään esimerkiksi Sipilän sukulaisten liiketoimiin, tulevat mukaan tietysti yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, jotka raportoivat puolestaan erilliselle hallintoneuvostolle ja sen puheenjohtajalle:Ja kuka valitseekaan hallintoneuvoston, ja keitä hallintoneuvostossa on?Tietenkin juuri ne poliitikot, joita koko asia alun perin koski.No, ilmeisesti Yle on itsekin hahmottanut tämän. Yhtiö kertoi perjantaina uudistavansa uutistoimintaansa http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005009646.html niin, että yhtiön etiikkapäällikkö siirtyykin johtamaan A-studiota. Samalla äskeisen kaavion yhteiskuntatoimituksen päällikkö siirtyy uudeksi päivittäispäälliköksi, joka siis on uusi virka. Yhteiskuntatoimituksen päälliköksi taas nimettiin uusi ihminen.Onnittelemme Yleä!Mikään ei ratkaise hallintohimmeliä tehokkaammin kuin pari uutta esimiestä mukaan kuvioon!